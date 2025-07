A Padule, sopralluogo nell’area industriale: “Interventi urgenti”

Dal Comune di Gubbio, Gagliardi e Capannelli: “Serve rilancio immediato”

Gubbio, 28 luglio 2025 – Una mattinata di sopralluogo operativo nell’area industriale di Padule per il vicesindaco Francesco Gagliardi e l’assessore ai Lavori Pubblici Spartaco Capannelli, impegnati in una ricognizione delle principali criticità infrastrutturali della zona. L’area, da tempo in stato di trascuratezza manutentiva, rappresenta oggi un punto strategico per l’economia eugubina grazie alla presenza di numerose attività produttive consolidate e di nuovi insediamenti industriali, tra cui spicca il progetto in fase avanzata della Prada.

Durante il sopralluogo, gli assessori hanno verificato le condizioni del sistema viario, della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla cura degli spazi pubblici e delle aree verdi. Le condizioni riscontrate richiedono – secondo quanto dichiarato – interventi rapidi e mirati, per garantire sicurezza, decoro e funzionalità a imprese e lavoratori.

“Padule è una zona vitale per il tessuto produttivo della città – ha dichiarato il vicesindaco Gagliardi – e non è più tollerabile che versi in uno stato di abbandono. Il nostro obiettivo è chiaro: programmare e realizzare interventi concreti in tempi brevi, superando anni di immobilismo istituzionale”.

Anche l’assessore Capannelli ha ribadito l’urgenza di agire: “La presenza di grandi aziende e l’arrivo di nuovi investimenti ci impongono un cambio di passo. L’Amministrazione ha già avviato le fasi preliminari per la riqualificazione completa dell’area, con l’obiettivo di renderla moderna, efficiente e competitiva”.

Un elemento centrale sarà il coinvolgimento attivo degli operatori economici del territorio, per definire insieme le priorità e le tempistiche degli interventi. Tra le ipotesi in valutazione anche nuovi accessi, adeguamenti illumino-tecnici e il rafforzamento dei servizi pubblici locali. L’Amministrazione comunale punta a trasformare Padule in un modello di zona industriale sostenibile e funzionale, capace di attrarre nuovi investimenti e offrire condizioni ottimali per la crescita dell’imprenditoria locale.

Nelle prossime settimane sarà presentato un piano di intervento dettagliato, mentre proseguiranno i sopralluoghi tecnici per definire con precisione il cronoprogramma delle opere.