La Regione frena sul CSS: “Occorre valutare effetti sulla salute”

Sindaco e assessore Tasso: “Un risultato importantissimo, per il quale ci siamo profondamente impegnati”

GUBBIO (10/05/2021) – La notizia è di questi minuti: servirà la Valutazione di impatto ambientale (la cosiddetta Via) per prendere una decisione rispetto alle richiestedi autorizzazione a usare CSS negli impianti della Maio Tech e di Colacem. A deciderlo è stato il Servizio sostenibilità ambientale della Regione Umbria che ha ritenuto “non superabile la richiesta dell’Usl di sottoporre i progetti a Via al fine di valutare i possibili effetti sulla salute della popolazione interessata”.

I progetti di Colacem e Maio Tech, dunque, saranno ora al centro di una complessa e accurata procedura, e, come spiega una nota della Regione, “dovranno presentare una nuova istanza di procedura di autorizzazione unica regionale (Paur) comprensiva di Valutazione di impatto ambientale per la miglior tutela dell’interesse pubblico”. Fino all’esito favorevole di tale procedura le modifiche progettate non potranno naturalmente essere realizzate e gli impianti esistenti dovranno essere gestiti nel rispetto delle Autorizzazioni integrate ambientali vigenti e del Piano di monitoraggio e controllo approvato.

“Un risultato davvero importante – sottolineano il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e l’assessore all’Ambiente Alessia Tasso – al quale tenevamo e per il quale ci siamo da tempo impegnati. A chiedere la Valutazione di impatto ambientale a tutela della salute dei cittadini era stato, nei mesi passati, tutto il Consiglio Comunale: oggi esprimiamo grande soddisfazione e apprezzamento per una scelta che riteniamo più che mai opportuna. La Valutazione di impatto ambientale implicherà ora un percorso partecipativo che consentirà di sviscerare la problematica da tutte le angolazionia tutela e salvaguardia di molteplici esigenze, a cominciare dall’ambiente e dalla tutela della salute delle eugubine e degli eugubini”.