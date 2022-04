Sentiero Francescano, una lettera per la Regione Umbria

Il Comune di Gubbio, quello di Assisi e quello di Valfabbrica hanno scritto una lettera congiunta alla Regione dell’Umbria al fine di indire una Conferenza di servizi che individui le risorse e le azioni necessarie a garantire una più efficace cura e manutenzione del Sentiero Francescano, nonchè una sua ancor più incisiva valorizzazione.

“E’ nota a tutte le nostre istituzioni – si legge nella lettera – la particolare attrattività di questo luogo, per i suoi elevati valori spirituali e per l’eccellenza del suo contesto paesaggistico– ambientale; esiste da tempo un flusso costante di pellegrini il cui numero può essere fortemente incentivato nella misura in cui si determineranno appropriati interventi manutentivi e politiche di accoglienza, in ordine alle quali i gestori delle strutture esistenti chiedono a noi indirizzi ed eventuali potenziamenti.

Certi che la Giunta regionale sia perfettamente consapevole di questo scenario, chiediamo di attivare un incontro mettendoci ovviamente a disposizione con le nostre rispettive Municipalità”.

“La volontà dei nostri tre Comuni – spiegano i sindaci Filippo Stirati, Stefania Proietti ed Enrico Bacoccoli – è quella di dare valorizzazione piena al Sentiero, nell’esigenza, condivisa da tutti, che la Regione coordini le operazioni, viste anche le risorse disponibili. Il suo alto significato spirituale e culturale fa del Sentiero un attrattore formidabile, un luogo che oggi può essere portatore di un grande messaggio di pace, a patto che se ne abbiano a cuore la sua cura e la sua manutenzione, attraverso una comune riflessione su come organizzarlo al meglio e renderlo ancora più accogliente, dando così anche un sostegno e un riferimento alle attività private turistico ricettive già presenti”.