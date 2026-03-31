Sostenibilità, Nocera Umbra premia le associazioni più green

Un nuovo bando promuove l’ecologia tra le realtà del borgo

Nocera Umbra, 31 marzo 2026 – Il comune di Nocera Umbra accelera sulla transizione ecologica coinvolgendo attivamente il mondo del volontariato locale. L’organizzazione Nocera Umbra Borgo Green ha ufficialmente presentato la seconda edizione del concorso volto a valorizzare le associazioni che integrano la sostenibilità nelle proprie attività quotidiane. L’iniziativa punta a premiare le eccellenze territoriali che si distinguono per la pianificazione di eventi a impatto zero e progetti di tutela ambientale. Il bando mette a disposizione incentivi economici concreti per sostenere la crescita di una coscienza ecologica collettiva all’interno della comunità umbra, come riporta il comunicato di Associazione Nocera Umbra Borgo Green.

Le realtà associative interessate hanno tempo fino al 31 maggio 2026, entro le ore 18:00, per trasmettere la propria candidatura, all’indirizzo email noceraumbraborgogreen@gmail. com

Il regolamento prevede la selezione di quattro enti vincitori, ai quali verrà erogato un contributo economico pari a 500 euro ciascuno. Possono accedere alla selezione esclusivamente le organizzazioni non profit che hanno la propria sede operativa nel territorio di Nocera Umbra. Per convalidare la domanda, ogni partecipante è tenuto a sottoscrivere formalmente il “decalogo” dei principi ecologici, un documento che funge da bussola etica per la realizzazione di ogni iniziativa proposta nell’ambito del concorso.

L’obiettivo della manifestazione supera la semplice erogazione di fondi, mirando alla creazione di una rete strutturata tra le diverse anime del borgo. Alessandro Giovannini, presidente di Borgo Green, ha espresso soddisfazione per i risultati della passata edizione, rimarcando come lo strumento del bando stia favorendo una collaborazione inedita tra sigle diverse. Attraverso questa competizione virtuosa, le associazioni smettono di operare in compartimenti stagni e iniziano a condividere buone pratiche ecologiche. Questa sinergia permette di amplificare l’efficacia dei messaggi di sensibilizzazione, trasformando il comune in un laboratorio permanente di cittadinanza attiva e consapevolezza ambientale.

Le proposte progettuali saranno analizzate in base alla loro coerenza con i criteri di salvaguardia del territorio definiti dagli organizzatori. Saranno privilegiati i progetti che dimostrano una reale capacità di ridurre i rifiuti, ottimizzare i consumi energetici e promuovere la mobilità dolce durante gli eventi pubblici. La graduatoria ufficiale verrà resa nota in occasione della cerimonia pubblica fissata per sabato 27 giugno. Durante l’evento verranno illustrate le schede tecniche dei vincitori, offrendo visibilità istituzionale alle realtà più meritevoli. Questo percorso di valorizzazione conferma come la cooperazione tra enti locali e terzo settore sia l’unica strada percorribile per uno sviluppo territoriale che rispetti realmente gli equilibri naturali.