Valfabbrica: Grasselli (Blu) ancora tanta ignoranza nell’abbandonare i rifiuti

,di Giuseppe Castelli

«C’è tanta ignoranza e stupidità come si può vedere dalle foto», l’accusa, sintetizzata in un lapidario commento, arriva da Werther Grasselli, uno dei fondatori di Blu, nominato responsabile regionale per l’ambiente e sviluppo sostenibile. «siamo a Valfabbrica e zone limitrofe – dice – e purtroppo abbandonare i rifiuti è una pratica molto diffusa, spesso in aperta campagna.»

L’esponente di Bllu afferma che “va benissimo lavorare sull’educazione ambientale e progetti nelle scuole, ma ci vorrà del tempo per vedere risultati concreti a patto che ci si impegni seriamente tutti”

«Al momento se si vuole contrastare questa piaga – aggiunge – , serve un controllo capillare dei territori anche grazie all’ausilio della tecnologia affinché si possa concretamente debellare lo scempio a danno del nostro ambiente naturale!»

Grasselli conclude il suo intervento dicendo che: “Ho la vaga sensazione che molte di queste persone che perpetrano queste azioni non sono solo ignoranti ma potrebbero essere soggetti sconosciuti agli enti come contribuenti altrimenti”.

In realtà il responsabile ambiente del partito di Adriana Galdano, non riesce a spiegarsi certe azioni esistendo servizi ed aree dedicate per la raccolta dei rifiuti come isole ecologiche e raccolta differenziata.

«Se così fosse – conclude – oltre al danno vedo anche la beffa per chi è corretto e contribuisce ad un mondo più pulito!».