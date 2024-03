A Gualdo Tadino tutto pronto per la 3° tappa della Tirreno-Adriatico

Gualdo Tadino è pronta a far festa. Tutto pronto in città per l’arrivo della 3° tappa della Tirreno-Adriatico Volterra-Gualdo Tadino di 220 km (tappa più lunga della competizione) in programma mercoledì 6 marzo (arrivo previsto a seconda della media oraria tra le ore 15.25 e le ore 16.00)

Lo straordinario appuntamento sportivo internazionale, che porterà in città i migliori ciclisti del Mondo è pronto ad approdare nella città Umbra, regalando oltre che grande prestigio al territorio, anche una grande vetrina promozionale sia a Gualdo Tadino, sia a tutta la Regione (non a caso l’iniziativa è stata patrocinata da Regione Umbria e Camera di Commercio dell’Umbria).

Un traguardo molto importante e non casuale frutto dell’autorevolezza che Gualdo Tadino si è guadagnata sul campo e degli ottimi rapporti costruiti con il gruppo RCS, organizzatore delle corse ciclistiche a tappe e delle grandi classiche più importanti a livello mondiale, iniziato nel 2018 con l’arrivo del Giro d’Italia e proseguito nel 2021 con l’arrivo di una tappa della Tirreno-Adriatico e lo scorso anno con la partenza del Giro-E.

La tappa Volterra-Gualdo Tadino, sarà il quarto evento internazionale RCS che Gualdo Tadino ospiterà in città negli ultimi sei anni e questo certifica il grande lavoro fatto in questo periodo.

Tutta la comunità cittadina è in fermento e sta collaborando attivamente all’iniziativa in diverse forme. Nella serata di stasera, martedì 5 marzo, dalle ore 19 alle ore 22 la Rocca Flea si illuminerà di azzurro con proiezione del Logo della Tirreno-Adriatico grazie al contributo di Gualdo Digitale. Sempre stasera, invece, alle ore 21 presso il Teatro Talia si svolgerà il convegno “Il ciclismo Gualdese tradizione secolare” organizzato dal Comitato VII Centenario della Morte del Patrono Beato Angelo, dal Comune di Gualdo Tadino e da Panathlon.

E’ invece aperta da sabato scorso, e visitabile fino a domenica prossima, in corso Italia 19 la mostra fotografica “Biciclette a Gualdo Tadino 2009-2023” organizzata dal Gruppo fotografico gualdese.

Il Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese ha inoltre lanciato l’hashtag ufficiale della tappa della Tirreno Adriatico Volterra-Gualdo Tadino #duemariunsolore.

Un hashtag che ha dato il via ad un contest fotografico aperto a tutti i cittadini (dall’8 febbraio al 6 marzo 2024) che potranno postare su Instagram le loro foto rappresentative di Gualdo Tadino associate alla Tirreno-Adriatico (sono valide immagini inviate anche nel giorno dell’arrivo della tappa a Gualdo Tadino il 6 marzo).

Altro concorso attivo, invece, è quello delle Vetrine Blu, rivolto ai commercianti che allestiranno la vetrina a tema più bella, originale e significativa inerente la corsa dei 2 mari. Altra iniziativa, invece, rivolta questa volta alle scuole è quella di BiciScuola.

A proposito di scuole nella giornata di mercoledì 6 marzo, tutti gli istituti scolastici del territorio resteranno chiusi.

Per tutti i visitatori e curiosi che arriveranno in città si consiglia di parcheggiare presso il Piazzale del Beato Angelo e Parcheggio della Rocca Flea, mentre il Parcheggio Scuola Media Via Lucantoni osserverà divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.30 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024 ed il Parcheggio via s. Marzio area Easp avrà divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024. La viabilità, invece, subirà alcune variazioni (file allegato)

Per coloro che dovranno ritirare il Pass (giornalisti, autorità, ospiti) sarà possibile ottenerlo recandosi nell’area suddetta presso la Palestra delle scuole medie a partire dalle ore 10 di mercoledì 6 marzo (arriverà comunque ai soggetti registrati anche una email con un codice Qr che consentirà l’accesso nelle zone richieste).