Alvaro Fiorucci presenta a Gualdo Tadino il libro “100 delitti”

Sarà presentato giovedì prossimo alle ore 17 presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino il libro di Alvaro Fiorucci “100 delitti. L’Umbria in mezzo secolo di cronaca italiana” (Morlacchi edizioni).

Con Alvaro Fiorucci ne parleranno il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il magistrato Manuela Comodi, il segretario della camera penale Marco Brusco ed il giornalista Mario Mariano.

Attraverso la scelta di fatti di cronaca che dagli anni Settanta ad oggi hanno costituito un fil rouge che ha legato molto spesso l’Umbria a vicende di carattere nazionale, Alvarelo Fiorucci, abbandonando lo stile prettamente giornalistico – la notizia deve essere nelle prime righe – per una scrittura da giallista in grado di agganciare il lettore con il “non dire” iniziale, ci narra storie concluse in sé ma che aprono a diverse letture e interpretazioni degli avvenimenti stessi.

I fatti più eclatanti di cronaca nera che hanno riempito pagine di giornali e talk show degli ultimi anni come il mostro di Foligno, il caso Narducci, l’omicidio di Meredith Kercher; le vicende politiche che hanno visto protagonisti esponenti dell’estrema destra e sinistra come le stragi di Stato, gli attentati delle Brigate Rosse; i casi di mafia femminicidi rapimenti, diventano mezzo di riflessioni storiche, politiche, sociologiche, giornalistiche.

Alvaro Fiorucci Alvaro Fiorucci, giornalista, ha esercitato la professione di cronista nei quotidiani «Paese Sera» e «La Repubblica». In Rai ha ricoperto l’incarico di caporedattore del TGR dell’Umbria. Ha scritto nel 2005 con Edimond Le donne trafficate; successivamente per Morlacchi Editore sono usciti i seguenti titoli: Il cacciatore di bambini. Biografia non autorizzata del mostro di Foligno (2008); Fuorionda. Genesi, cronologia e analisi della questione radiotelevisiva italiana (2008); Un bambino da fare a pezzi. Rapimento e liberazione di Augusto De Megni (2009); 48 small. Il dottore di Perugia e il mostro di Firenze (2012); Il sangue delle donne (2014); con Luca Fiorucci Reperto 36. Anatomia giudiziaria dell’omicidio di Meredith Kercher (2015); Shaken. La bambina che attraversò il muro del pianto (2017); con Raffaele Guadagno Il divo e il giornalista. Giulio Andreotti e l’omicidio di Carmine Pecorelli: frammenti di un processo dimenticato (2018).

L’incontro verrà organizzato al Teatro Talia di Gualdo Tadino alle ore 17 e per accedere sarà necessario presentare il Green Pass nel rispetto di tutte le normative di sicurezza legate al Covid-19.