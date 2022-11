Search for: Search Button

Assaltato nella notte il bancomat dell’Unicredit di Valfabbrica, ladri fuggono a mani vuote

In quattro, a volto coperto, hanno assaltato il bancomat dell’Unicredit Banca di Valfabbrica, comune di Perugia. I banditi sono entrati in azione intorno all’una di notte, sfondando i locali dello sportello automatico che si trova in via Roma. Il tutto lo hanno fatto con un carroattrezzi rubato poco prima in una carrozzeria di Bastia Umbra, ma sono fuggiti a mani vuote. Sul posto i carabinieri dell’Arma.

I danni sono ingentissimi. I ladri, con l’utilizzo di alcuni cavi, hanno agganciato il carroattrezzi al bancomat per tentare di portarlo via, ma dopo diversi tentativi non sono riusciti a mettere le mani sulle cassaforte. Il vano in cui è alloggiato l’Atm, pur non avendo retto all’impatto, non ha permesso ai malviventi di portare via il denaro. La parete, come si deve dalle immagini, è stata strappata via, ma il bancomat è rimasto al suo posto.

Il boato provocato dall’impatto ha costretto i ladri alla fuga anticipata. Il botto, in piena notte, ha svegliato diverse persone in zona ed è scattato immediatamente l’allarme che ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto, per le indagini di rito, sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Assisi, al seguito del capitano Vittorio Jervolino, e i militari della stazione locale di Valfabbrica, guidati dal brigadiere Francesco Ferretti. Le immagini di video sorveglianza saranno fondamentali per individuare la banda.

I ladri sono fuggiti subito dopo con un’altra auto che faceva da palo mentre una parte della banda entrava in azione. Davanti alla filiale Unicredit di Valfabbrica è stato abbandonato il carroattrezzi rubato, come detto, ad una officina della zona industriale di Bastia. L’azione è stata così violenta al punto da strappare il catrame da terra. Il giorno anche un operaio per mettere in sicurezza tutta la zona.