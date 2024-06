Cementeria Barbetti: Nuove direttive del sindaco dopo l’incidente

A seguito dell’incidente presso la cementeria Barbetti, il sindaco ha emesso una nuova ordinanza in risposta a una comunicazione congiunta di Arpa e Asl Umbria 1. I risultati delle analisi dei campioni di materiale prelevati sia presso l’abitazione del Sig. Urbani Giovanni che all’interno della cementeria Barbetti hanno escluso la presenza di fibre di amianto. Invece, hanno rilevato la presenza di Fibre Artificiali Vetrose (FAV), utilizzate nei moduli di insonorizzazione della ciminiera da cui è fuoruscito il materiale a seguito di una rottura meccanica di una delle batterie del silenziatore.

Secondo le “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute Aggiornamento 2016”, le FAV possono avere effetti sulla salute solo a seguito di inalazione respiratoria, in ambiente confinato e soprattutto se con esposizione continuativa, come può avvenire per i lavoratori addetti alla lavorazione di tali fibre. Non è stata dimostrata una pericolosità per la salute a seguito di ingestione delle FAV, come non è dimostrato perfino per le fibre di amianto.

A partire dal giorno dell’incidente, è iniziata una ricognizione visiva ripetuta dell’area maggiormente interessata dalla ricaduta, che ha permesso di identificare una zona ben precisa intorno alla località Suelle. In seguito a questa nota e alle indicazioni dettagliate di Arpa e Asl, l’ordinanza del 8 giugno relativa all’incidente alla cementeria Barbetti è stata revocata e ne è stata emessa un’altra.

La nuova ordinanza richiede alla ditta Cementerie Barbetti S.P.A., proprietaria della cementeria in Corso Semonte, di verificare mediante sopraluoghi approfonditi le aree interessate dalla ricaduta. Alla stessa ditta viene chiesto di proseguire nella raccolta delle fibre con mezzi idonei che comportino l’aspirazione mediante apparecchiatura dotata di filtro adeguato alle fibre, evitando qualsiasi risollevamento e dispersione delle stesse. Le fibre raccolte dovranno essere gestite come rifiuto mediante ditta autorizzata.

Inoltre, l’ordinanza chiede ai residenti della zona interessata (identificabile nelle seguenti vie: Via del Castello, Via di Suelle, Via della Croce, Via dei lavatoi e Strada di fonte Arcano per gli ultimi 400 metri) di effettuare una accurata pulizia superficiale e il lavaggio con acqua corrente degli ortaggi e della frutta raccolta nell’area di cui sopra. Queste misure sono state prese per garantire la sicurezza dei residenti e per gestire al meglio le conseguenze dell’incidente alla cementeria Barbetti.