Comune di Nocera Umbra: Risposta Punto Vaccinale a Nocera Umbra

“Risposta Punto Vaccinale a Nocera Umbra” Anche in un momento difficile come questo della pandemia, assistiamo all’ennesima uscita del gruppo Rivoluzionati senza alcuna base di verità ma solo per creare confusione ed inutili polemiche.

Sindaco Bontempi: Rispetto alla mancata realizzazione di un punto vaccinazioni anti Covid 19 nel comune di Nocera Umbra, preciso che la scelta di non allestire, per il momento, un unico centro di vaccinazione qui a Nocera Umbra, è dovuta esclusivamente a motivazioni che garantiscono maggiore organizzazione e funzionalità. A Nocera Umbra i Medici di Medicina Generale effettuano le vaccinazioni dei propri assistiti presso i loro ambulatori garantendo una migliore distribuzione delle ancora poche dosi di vaccino disponibili alle fasce di età per le quali è prevista in questa fase la somministrazione.

Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente ed in sicurezza. Un grazie ai Medici di Medicina generale che garantiscono costante vicinanza alle esigenze dei nostri concittadini. Comunico inoltre, che anche la Farmacia ha dato la sua disponibilità ad eseguire le vaccinazioni ed è in attesa di comunicazioni da parte delle autorità sanitarie per iniziare tali operazioni. Nel ribadire la piena operatività e disponibilità dell’Amministrazione Comunale, informo che nel momento in cui saranno disponibili un numero importante di dosi di vaccini saremo in grado di attivare in brevissimo tempo spazi idonei per consentire più massicce campagne di vaccinazione, avendo già ricevuto la disponibilità dei medici in servizio, ed in pensione, presenti nel nostro territorio.

I cittadini di Nocera Umbra avranno tutti il massimo delle garanzie e delle possibilità in questa campagna di vaccinazione. Non è questo il momento delle polemiche sterili ma è il momento di lavorare con efficienza e sicurezza nell’interesse di tutti i nocerini.