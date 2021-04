Congresso PD Gubbio, i Giovani Democratici annunciano neutralità

Sabato 24 Aprile, gli iscritti al PD di Gubbio, saranno chiamati a votare per il prossimo Segretario del Circolo locale, dopo la parentesi del Triunvirato.

“Come Circolo dei Giovani Democratici – fa sapere il Giordano Nuti, sub commissario del circolo- annunciamo la nostra neutralità, andando a non appoggiare nessuna delle mozioni che si presenteranno (siamo favorevoli però ad incontrare i Candidati alla Segreteria per discutere dei progetti e le idee in riferimento a politiche giovanili) perché crediamo che il futuro Segretario dovrà lavorare per il bene sia del partito che della Città.

“Speriamo in una partecipazione ampia degli iscritti – continuano i Giovani Democratici – vista l’importanza del voto e del momento, crediamo anche che una discussione sincera e leale sui temi e i problemi della Città e sul ruolo che ha avuto e avrà il Partito Democratico di Gubbio, all’interno del panorama politico locale, sia fondamentale per far avvicinare molte persone e per dare un futuro al partito stesso”.

“Purtroppo – concludono i Giovani del PD eugubino – le ultime vicende che hanno coinvolto il PD locale, non ci fanno ben sperare, sosteniamo che lavorare sui temi e i progetti, sia più importante che pensare su chi ricoprirà certi ruoli; Questi “giochetti” stanno e hanno allontanato i giovani ad interessarsi alla politica e a mettersi in gioco per la propria Comunità”.