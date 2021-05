Controlli della compagnia carabinieri di Gubbio, anche una ragazza sanzionata

Nell’ambito dei controlli volti alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 effettuati nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno controllato 23 veicoli e 34 persone, elevando 4 sanzioni amministrative. In particolare, nella serata di venerdì, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato tre giovani che senza giustificato motivo erano in piazza 40 Martiri di Gubbio oltre l’orario consentito; uno di questi è stato sanzionato anche per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Nella rete dei controlli è finita anche una ragazza, anch’ella sanzionata per la violazione della normativa Covid, che è stata trovata in possesso di 6 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione della donna permetteva di rinvenire ulteriori 72 grammi della stessa sostanza divisa in 5 “pezzi”. Per lei è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.