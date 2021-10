Elezioni Nocera Umbra, affluenza primo giorno supera il 50 per cento

Un seggio di Nocera Umbra: immagini di Alessandro Orfei

Si vota in Umbria il 3 e il 4 ottobre 2021. Sono i 12 comuni della regione (sui 92 totali) che sceglieranno il prossimo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La consultazione interessa Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra, Spoleto, per la provincia di Perugia, ed Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano, per quella di Terni. Si vota con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, con possibilità di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ad Assisi, Città di Castello e Spoleto, città con oltre 15 mila abitanti.

Affluenza ore 23 in Umbria

L’affluenza alle ore 23 in totale in Umbria è stata del 49,06% in ribasso rispetto alle precedenti consultazioni che erano state del 68,31. In provincia di Perugia si regista un’affluenza del 47,93, mentre in quella di Terni del 54,71 in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 67,39 in quella di Perugia e del 72,86 in quella di Terni.

Affluenza ore 19 Assisi 48,53% (precedenti 70,20)

Bettona 52,01% (precedenti 74,05)

Bevagna 47,88% (precedenti 67,09)

Città di Castello 51,59% (precedenti 70,85)

Nocera Umbra 55,60% (precedenti 70,57)

Spoleto 41,94% (precedenti 60,42)

Amelia 52,09 (precedenti 70,27)

Avigliano Umbro 60,40% (precedenti 75,32)

Castel Giorgio 57,94% (precedenti 79,71)

Montecastrilli 56,35% (precedenti 72,29)

Otricoli 57,45% (precedenti 80,35)

Parrano 50,52% (precedenti 70,02)

Affluenza ore 19 in Umbria

L’affluenza alle ore 19 in totale in Umbria è stata del 37,37% in ribasso rispetto alle precedenti consultazioni che erano state del 50,92. In provincia di Perugia si regista un’affluenza del 36,30, mentre in quella di Terni del 42,71 in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 50,01 in quella di Perugia e del 55,45 in quella di Terni.

Affluenza ore 19 Assisi 36,66% (precedenti 53,25)

Bettona 40,38% (precedenti 56,81)

Bevagna 36,05% (precedenti 50,71)

Città di Castello 39,23% (precedenti 53,38)

Nocera Umbra 43,85% (precedenti 56,49)

Spoleto 31,30% (precedenti 42,10)

Amelia 40,46 (precedenti 52,91)

Avigliano Umbro 47,67% (precedenti 56,10)

Castel Giorgio 45,93% (precedenti 65,64)

Montecastrilli 43,50% (precedenti 52,65)

Otricoli 45,41% (precedenti 64,83)

Parrano 41,61% (precedenti 59,15)

Affluenza ore 12 in Umbria

L’affluenza alle ore 12 in totale in Umbria è stata del 12,91% in ribasso rispetto alle precedenti consultazioni che erano state del 18,10. In provincia di Perugia si regista un’affluenza del 12,43, mentre in quella di Terni è molto più alta del 15,31, ma in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 17,83 in quella di Perugia e del 19,40 in quella di Terni.

Affluenza ore 12 Assisi 13,14% (precedenti 18,49)

Bettona 15,03% (precedenti 20,38)

Bevagna 11,55% (precedenti 17,66)

Città di Castello 12,82% (precedenti 17,78)

Nocera Umbra 15,91% (precedenti 20,35)

Spoleto 10,75% (precedenti 16,72)

Amelia 13,88 (precedenti 18,37)

Avigliano Umbro 13,89% (precedenti 17,27)

Castel Giorgio 18,12% (precedenti 26,50)

Montecastrilli 17,59% (precedenti 17,88)

Otricoli 17,22% (precedenti 24,08)

Parrano 14,70% (precedenti 20,52)

A Nocera Umbra centrodestra compatto intorno al segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, mentre il centrosinistra presenta Massimo Montironi.