Fai Rumore: Evento contro la violenza sulle donne a Sigillo

L’associazione Fantasy Art organizza il 28 luglio l’evento “Fai Rumore” nel Parco Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sigillo, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne. L’iniziativa, che inizierà alle ore 18:00, include una serie di attività artistiche e dibattiti per promuovere la consapevolezza e il cambiamento sociale.

L’evento avrà inizio con una sessione di body painting curata da Seven Tattoo, seguita da un apericena. Alle 20:30, il programma prevede un incontro di public speaking, dove esperti e rappresentanti di associazioni discuteranno il tema della violenza di genere. Parteciperanno all’incontro Avv. Cristina Zinci, Chiara Petrocchi dell’Associazione Liberamente Donna, Claudia Maggiurana dell’Associazione Vivo a Colori, Dott.ssa Nadia Mosca del Consultorio di Gubbio, Catia Mariani, sindaco di Sigillo, Edi Cicchi, ex Assessore Pari Opportunità del Comune di Perugia, e Carmela de Marte. La moderazione sarà curata dalla Dr.ssa Isabella Ceccarelli.

Il dibattito mira a creare una rete di solidarietà e a riflettere su come aumentare la consapevolezza e la fiducia tra le donne, evidenziando sia i progressi che le sfide rimanenti nella lotta contro la violenza. Il confronto sarà una piattaforma per discutere le strategie e le necessità per migliorare la situazione attuale e promuovere una nuova cultura di rispetto e inclusione.

La violenza sulle donne rimane un problema persistente, che continua a essere evidenziato dai bollettini di cronaca e dai rapporti delle autorità. Nonostante i progressi, la situazione è ancora critica, con episodi tragici che rappresentano solo una parte visibile di un problema più ampio e radicato.

Dopo il dibattito, alle 21:20, l’evento proseguirà con uno spettacolo che metterà in scena diverse forme artistiche, tra cui moda, pittura, poesia e danza. Gli artisti partecipanti includono Loris Cardoni, Marta Bazzurri, Rita Marianelli, e il tenore Davide Mazzoni, finalista di Italia’s Got Talent. Si esibiranno anche artisti di danza aerea, pole dance, bachata sensual e una campionessa di culturismo. La sfilata presenterà abiti realizzati con materiali di recupero, in collaborazione con l’Istituto Cavour Marconi Pascal di Perugia.

Il ricavato della giornata sarà in parte destinato ai centri antiviolenza, contribuendo così direttamente al supporto delle vittime di violenza. L’evento rappresenta anche un’opportunità per l’associazione Fantasy Art di dimostrare il suo impegno per l’inclusione sociale e l’educazione attraverso l’arte.

Fantasy Art, fondata e guidata da Paola Petrini Rossi, è attiva da venti anni e ha sempre utilizzato l’arte per sensibilizzare la comunità su temi sociali. L’associazione, che si è evoluta nel tempo, continua a essere un punto di riferimento per la promozione di valori di inclusione e sensibilità sociale. Petrini Rossi sottolinea come l’arte, nelle sue diverse forme, sia uno strumento potente per il cambiamento sociale e l’educazione.

Per maggiori dettagli sull’evento e per visualizzare la mappa del luogo, consultare il sito web dell’associazione o contattare direttamente Fantasy Art.