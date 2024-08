Gran Finale del Festival Gubbio No Borders con Trio Internazionale

Gubbio – La 23a edizione del Festival Gubbio No Borders si chiuderà mercoledì 28 agosto con un evento speciale in collaborazione con il Correnti Jazz Festival. Il concerto finale avrà luogo alle 21:15 presso l’Ex Refettorio della *Biblioteca Sperelliana. Il palco ospiterà un trio internazionale composto da Markus Stockhausen* alla tromba, *Fabio Mina* al flauto e *Francesco Savoretti alle percussioni, tutti impegnati con l’elettronica.

Il titolo del concerto, “Between Earth and Sky, Matter and Spirit,” riflette l’intento del progetto di esplorare territori sonori non convenzionali. L’esibizione mira a superare le barriere stilistiche tradizionali attraverso l’improvvisazione, creando una musica in continua evoluzione che unisce introspezione e stimoli esterni. Questo approccio consentirà di scoprire una nuova dimensione della musica contemporanea, caratterizzata da un alto livello tecnico e artistico.

Il Festival Gubbio No Borders è organizzato dall’Associazione Jazz Club Gubbio con la direzione artistica di Luigi Filippini. Dal 2001, la manifestazione ha ospitato numerosi artisti di fama internazionale e nazionale, come Paul Wertico, Gino Paoli, Benny Golson, James Senese, Samuele Bersani, Fabrizio Bosso, Danilo Rea e Quintorigo. Quest’anno, la collaborazione con il Correnti Jazz Festival, diretto da Paolo Ceccarelli e organizzato dall’Associazione Archè, ha portato a una serie di appuntamenti condivisi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’Associazione Jazz Club Gubbio* tramite il sito web [www.jazzclubgubbio.it](http://www.jazzclubgubbio.it), via email a gubbiojazzclub@gmail.com, o telefonicamente ai numeri 347.8283783 e 333.4192889.

Eventi in Programma:

– Data: Mercoledì 28 agosto

– Titolo: Gran Finale Festival Gubbio No Borders

– Luogo: Ex Refettorio, Biblioteca Sperelliana

– Orario: 21:15

Il festival conclude con una serata che promette di arricchire ulteriormente il panorama musicale di Gubbio e di offrire un’esperienza unica agli appassionati di jazz e musica contemporanea.