Gualdo Tadino, 2 giugno celebrazioni per 75° anniversario della Repubblica

Le manifestazioni promosse dal Comune saranno svolte nel rispetto dei protocolli anti-Covid

In occasione del 2 giugno, data in cui si celebra il 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica, l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino promuove alcuni appuntamenti sia in presenza che online.

La ricorrenza del 2 giugno rappresenta una data importante per il nostro Paese, si festeggia ogni anno questo giorno perché il 2 giugno del 1946 si svolse il referendum istituzionale con cui gli italiani, comprese le donne che votarono per la prima volta, furono chiamati alle urne per decidere che tipo di governo avrebbero voluto avere. Si passò così dalla monarchia alla repubblica dopo il regno dei Savoia, la parentesi del fascismo e la Seconda guerra mondiale.

Anche quest’anno le manifestazioni si svolgeranno in forma ridotta e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Il Programma:

-Alle ore 10.30 l’Amministrazione Comunale deporrà una corona floreale presso il Monumento ai caduti in Piazza Martiri della Libertà con la presenza della Banda Musicale città di Gualdo Tadino.

-Successivamente, poi, sarà lanciato sui canali social istituzionali Facebook del Comune di Gualdo Tadino il video “Insieme” realizzato da Salvatore Cossentino e Iacopo Pezzopane di Photales.

–Il Sindaco Massimiliano Presciutti, inoltre, si recherà a Perugia presso la Prefettura dove si svolgeranno le celebrazioni per il 75 ° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.