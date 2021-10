Chiama o scrivi in redazione

Gualdo Tadino al TTG Travel Experience 2021 a Rimini

ualdo Tadino, comune capofila del progetto “Vivere l’Appennino”, insieme a Costacciaro, Fossato di Vico, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica parteciperà alla prestigiosa Fiera del Turismo TTG in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre.

In questi tre giorni, al quartiere fieristico di Rimini, TTG Travel Experience accoglierà 23 paesi da tutto il mondo (Arabia Saudita, Qatar, Marocco, Tunisia, Giappone, Thailandia, Filippine, Cuba, Colombia, Giordania, Maldive, Seychelles e, per l’Europa, Slovenia, Croazia, Grecia, Norvegia, Polonia, Belgio, Austria, Malta, Irlanda e Cipro) e tra questi figura anche Gualdo Tadino, Comune capofila del progetto “Vivere l’Appennino”.

L’evento, il primo nel suo genere a ripartire dopo la chiusura globale dello scorso anno, rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il rilancio di un settore chiave come quello del turismo.

Si tratterà di una grandissima occasione e di una vetrina unica, dunque, per promuovere in Italia e nel Mondo, visti gli operatori presenti e i tanti visitatori attesi, in maniera congiunta il territorio rappresentato da questi 8 Comuni umbri e le eccellenze che esse portano con se.

padiglione Pad. A5 – stand 108-133 – corsie 3-4 – ingresso ovest.

L’opportunità di partecipare al più importante marketplace italiano per l’industria del turismo è stata gentilmente concessa da Sviluppumbria, presente anch’essa alla manifestazione. Lo spazio che vedrà protagonista il Comune di Gualdo Tadino, sarà ubicato presso lo “Stand Umbria” nel padiglione Pad. A5 – stand 108-133 – corsie 3-4 – ingresso ovest.

Il TTG in programma dal 13 al 15 ottobre a Rimini ospiterà operatori del settore provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni, rappresentanti delle Istituzioni, tour operators, titolari delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, impegnati nella promozione delle diverse realtà del territorio ed in momenti di approfondimento dedicati alle politiche nel campo del turismo.

Si tratta della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Le parole del Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti

“La TTG Travel Experience di Rimini – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – rappresenta un’occasione unica per promuovere e commercializzare il territorio di Gualdo Tadino e degli altri sette Comuni della fascia appenninica, con i quali saremo presenti al più importante evento italiano dedicato al turismo.

Ringrazio Sviluppumbria per l’opportunità concessa che ci consentirà, in sinergia, di dare grande visibilità ai nostri centri e alle nostre eccellenze in una vetrina unica nel suo genere, che vedrà la presenza di tanti operatori e visitatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo.

Dopo mesi difficili vissuti anche nel comparto turistico dovuti all’emergenza legata al Covid-19, con le dovute precauzioni, stiamo ripartendo in sicurezza ed anche il turismo sta mostrando incoraggianti segnali di ripresa nei nostri territori, segno evidente che le nostre zone piacciono. Essere presenti a Rimini al TTG, dunque, darà un ulteriore impulso alla crescita e alla promozione turistica della nostra area in vista di un 2022 che si spera essere, Covid permettendo, un grande anno.

Il TTG di Rimini

Il TTG di Rimini, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative anti Covid 19 è una delle più importanti fiere turistiche italiane ed internazionali. Un evento che favorisce l’incontro tra l’offerta e la domanda turistica che finalmente – dopo la fase più acuta della pandemia – mostra segnali di ripresa importanti tanto per il mercato italiano quanto per il mercato straniero.

L’evento fa parte della piattaforma The Italian Marketplace for Travel&Hospitality, il brand firmato Italian Exhibition Group, che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione.

Sito internet per info: https://www.ttgexpo.it/

Orari Fiera per visitatori:

13 e 14 ottobre l’orario di apertura è dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Il 15 ottobre l’orario sarà dalle 10.00 alle 17.00.