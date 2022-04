Gualdo Tadino celebra il 77° anno della Festa della Liberazione

L’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino invita tutti i Cittadini e le Associazioni a partecipare Lunedì 25 aprile 2022 al corteo commemorativo organizzato per celebrare il 77° anniversario della Liberazione.

Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d’Italia ed assume un particolare significato ricordare gli eroi che hanno dato la vita per difendere la democrazia e la libertà.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gualdo Tadino

Programma della giornata:

Dalle Ore 10.00: Partenza del Corteo dal Municipio Comunale in Piazza Martiri guidato dalla Banda Musicale di Gualdo Tadino, con la presenza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, che renderanno omaggio ai caduti con corone e mazzi floreali.

Il percorso del Corteo toccherà i Giardini Pubblici, via Otello Sordi, Liceo in Viale Don Bosco, Scuola Tittarelli per ritornare infine in Piazza Martiri e depositare la corona d’alloro davanti al monumento ai caduti.

Successivamente il Sindaco e la Giunta Comunale proseguiranno con la deposizione dei fiori presso: Convento dei Frati Cappuccini, Cimitero Civico, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali, Boschetto e nel pomeriggio alle ore 15 si terrà un corteo al Cerqueto.

SI INVITANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI CON LE LORO BANDIERE ED I CITTADINI A PARTECIPARE ALLA COMMEMORAZIONE.