Gualdo Tadino, commemorazione per i 77 anni dall’eccidio di Piazza Martiri

Gualdo Tadino ricorda i suoi martiri. Oggi, giovedì 1 luglio, è infatti il giorno della triste ricorrenza dell’eccidio di piazza Martiri della Libertà di Gualdo Tadino. Sono infatti trascorsi 77 anni da quel giorno del 1944 quando quattro partigiani gualdesi, Corradino Anastasi, Riccardo Travaglia, Alessandrino Busetto e Giuseppe Iacopetti, furono fucilati dai nazisti in ritirata di fianco la chiesa di San Francesco, appena quattro giorni prima della liberazione della città. La piazza, che allora era intitolata a Vittorio Emanuele II, prese l’attuale nome proprio in ricordo di quella tragedia.

Dal 2014 questa giornata è stata istituzionalizzata dal Comune di Gualdo Tadino e per ricordare tale ricorrenza questa mattina presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione Comunale, con gli Assessori Marco Parlanti, Stefano Franceschini e Paola Gramaccia, ha accolto una delegazione di giovani facenti parti del Centro estivo oratorio Gualdo Tadino GrEst guidati da Giovanni Carlotti ed ha spiegato loro, insieme a Gabriele Pedana, testimone ed uno dei sopravvissuti all’eccidio nazista di quel 1 luglio 1944, il significato di tale giornata.

Successivamente è stato proiettato un videomessaggio del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti ed è stato depositata una corona dall’Amministrazione Comunale e Gabriele Pedana presso il monumento ai caduti di Piazza Martiri per ricordare il 77esimo anniversario dell’eccidio. “Una data importante per la comunità quella di oggi, non saremo mai grati abbastanza ai Martiri della Libertà – ha sottolineato il sindaco Presciutti – Gualdo non dimentica i suoi figli, Gualdo ha memoria e tiene in vita il ricordo degli eroi della libertà.

Quattro partigiani gualdesi, Corradino Anastasi, Riccardo Travaglia, Alessandrino Busetto e Giuseppe Iacopetti, quel giorno di 77 anni fa furono barbaramente uccisi in Piazza Martiri, che successivamente prese l’attuale nome dopo questo triste eccidio. Dal 2014 la nostra Amministrazione ricorda questa giornata affinché tali fatti non si ripetano più”.