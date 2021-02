Gualdo Tadino: il 12 marzo ospiterà una tappa della Tirreno-Adriatico

Gualdo Tadino entra di nuovo nella storia del ciclismo internazionale con l’arrivo il prossimo 12 marzo della Tappa Monticiano-Gualdo Tadino valevole per la 56° edizione della Tirreno-Adriatico.

L’ufficialità è arrivata nella giornata odierna

quando è stata diramata dall’organizzazione della Corsa dei Due Mari una nota comprendenti le tappe facenti parti dell’edizione 2021. Tra queste, con grande soddisfazione, vista la rilevanza della gara, c’è anche il 3° stage di 189 km Monticiano-Gualdo Tadino, con partenza appunto nella cittadina toscana ed arrivo nella città della ceramica.

Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018 (tappa Penne-Gualdo Tadino con la vittoria del talento sloveno Matej Mohoric) anche la Corsa dei Due Mari entrerà a far parte della storia non solo della nostra città, ma dell’intero territorio e della Regione Umbria.

Sarà un’occasione unica per ammirare di nuovo i più grandi campioni internazionali del ciclismo, tra i quali ci sarà anche Vincenzo Nibali. “In questo particolare e difficile momento storico condizionato pesantemente dalla pandemia legata al Covid-19 -ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – ospitare un evento così importante a Gualdo Tadino rappresenta un tangibile segno di speranza per una pronta ripresa della nostra comunità sotto tutti i punti di vista.

L’arrivo della Tirreno-Adriatico a marzo, dopo quello del Giro d’Italia 2018

rappresenta dunque un grande segnale di ripartenza per la nostra comunità e darà visibilità a Gualdo Tadino di nuovo in tutto il mondo, visto che la gara ha una copertura mediatica nei 5 continenti.

Come Amministrazione Comunale stiamo lavorando alacremente per organizzare nel migliore dei modi questo storico appuntamento con lo scopo di rilanciare l’economia, il turismo, l’immagine della città di Gualdo Tadino e dei suoi operatori commerciali e delle strutture ricettive per ripartire al meglio insieme e sconfiggere il Coronavirus. Con la Tirreno Adriatico 2021 Gualdo Tadino torna in corsa…insieme per vincere!”

Dal 10 al 16 marzo la Tirreno-Adriatico vivrà la sua 56esima edizione

toccando cinque regioni dell’Italia centrale tra cui la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e le Marche. Tra queste sette tappe figura anche la Monticiano-Gualdo Tadino che si svolgerà il 12 marzo. Caratteristiche tappa Monticiano-Gualdo Tadino La terza frazione da Monticiano a Gualdo Tadino di 189 km risulta ondulata nella prima parte e pianeggiante nella seconda anche se un arrivo in volata non è scontato visto che il rettilineo finale è in leggera salita con pendenze intorno al 4%.

La Tirreno-Adriatico è uno degli eventi sportivi più importanti nel Mondo

Per rendersi conto della portata dell’iniziativa, che tocca molteplici aspetti, di seguito riportiamo alcuni numeri e dati ufficiali forniti dall’organizzazione della corsa: visibilità e media coinvolti: La corsa viene trasmessa nei 5 continenti (RAI-Eurosport-Abu Dhabi Media-Supersport-ESPN Latin America-TDN-Eurosport Asia Pacific-Zhibo TV-GCN-Sky Sport, ecc) con giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo.

Solo in Italia vengono dedicate alla Tirreno-Adriatico molte trasmissioni televisive con un audience medio giornaliero (su RAI 2) di 761.570 spettatori; Canali Digital & Social con 1.1 milioni di pageviews sul sito tirrenoadriatico.it, 42.000 Fans Facebook, 82.000 Fans su Twitter, 26.000 Followers su Instagram, 1,1 milioni di video visti su tutti i canali social della manifestazione.