Gualdo Tadino: Istituto “Casimiri” Nuovo laboratorio multifunzionale

Istituto “Casimiri” Nuovo laboratorio multifunzionale

Nel segno dell’innovazione digitale, un’altra realtà laboratoriale va ad implementare le dotazioni strumentali dell’istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino. E’ stato infatti completato l’allestimento del nuovo laboratorio multifunzionale nella sede di via Flaminia, che ospita le classi del biennio degli indirizzi liceali (scientifico, scienze applicate e linguistico) e dell’indirizzo tecnico Grafica e comunicazione.

Si tratta di uno spazio flessibile, in cui sono presenti postazioni fruibili come banchi singoli o come isole con struttura centrale, con possibilità di collegare dispositivi elettronici e informatici. Ciò consente l’attuazione di una didattica innovativa basata sul team working e il web quest, tramite l’utilizzo delle risorse didattiche digitali presenti in Rete

La realizzazione del laboratorio

è stata possibile grazie ai finanziamenti mirati all’implementazione del digitale, fondamentali per sostenere l’innovazione e, attualmente, anche per fronteggiare la crisi pandemica: non a caso, i nuovissimi dispositivi informatici sono stati concessi in comodato d’uso gratuito ad alcuni studenti proprio per consentire di svolgere le attività scolastiche in DDI.