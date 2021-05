Gubbio: la Cgil trasloca nella nuova sede in via Leonardo Da Vinci

Nuova casa per la Cgil a Gubbio: in questo fine settimana infatti la Camera del Lavoro ha traslocato dalla storica sede di via Matteotti 63 ai nuovi locali di via Leonardo Da Vinci 30, dove, da domani, lunedì 24 maggio, ci sarà piena operatività.

“Ci scusiamo per i disagi causati all’utenza in questi giorni di trasloco – afferma in una nota la Cgil provinciale di Perugia – ma il tutto è finalizzato a migliorare la nostra presenza sul territorio e ad offrire massima tutela, collettiva ed individuale, attraverso le nostre categorie e i nostri servizi (Inca, Caaf, ufficio vertenze, etc.).

In questa fase particolarmente difficile a causa della pandemia e delle pesanti ripercussioni economiche e sociali sulle lavoratrici e i lavoratori, la nostra scelta è quella di rafforzare la presenza sul territorio e di aprire la Camera del Lavoro come luogo di incontro e partecipazione, soprattutto alle nuove generazionI”