Il Bilancio 2020 del Comando di Polizia Locale di Gualdo Tadino

Il 2020 è stato un anno particolarmente intenso, caratterizzato anche dal cambiamento alla guida del corpo, per la Polizia locale di Gualdo Tadino. Nel settembre 2020 c’è stato, infatti, l’avvicendamento tra il vecchio comandante, il maggiore Angelo Cardinali, che ha lasciato il servizio, ed il nuovo, Gianluca Bertoldi, che ha assunto il comando proveniente da un’analoga esperienza presso i comandi di Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro.

Il 2020 è stato anche l’anno dell’ingresso di nuovi cinque agenti, in sostituzione di quanti andati in pensione nei mesi precedenti, al termine dell’apposito concorso.

Sempre nel 2020 c’è stata poi la conclusione di un percorso che ha portato alla nascita del servizio associato di Polizia locale “Appennino Umbro”, che comprende anche i comuni di Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro, con Gualdo Tadino a fare da capofila e sede principale del comando.

Comando che ora può contare oltre al comandante Bertoldi su 10 agenti a Gualdo Tadino, 2 agenti a Fossato di Vico, 1 agente a Sigillo, 1 agente ed 1 ausiliario del traffico a Costacciaro, con i mezzi in dotazione ai diversi comandi messi in comune.

In questo modo il personale potrà rispondere alle sempre crescenti esigenze di controllo del territorio, che nel 2020 ha portato a risultati sicuramente interessanti con oltre millecento sanzioni emesse:

Sono 813 gli accertamenti che riguardano il divieto di sosta, mentre 129 sono stati quelli che hanno interessato l’eccesso di velocità. Automobilisti più disciplinati per quanto riguarda l’uso della cintura di sicurezza, con 13 sanzioni emesse, mentre sono leggermente superiori – sono 16 – quelle relative all’uso dei telefonini alla guida. Cinquantasei, invece, le vetture trovate senza assicurazione o con la revisione scaduta. Sono 67 gli incidenti stradali rilevati dagli agenti della Polizia locale, di cui 23 con feriti.

Sette le auto per le quale è scattato il sequestro amministrativo, mentre per uno è stato necessario il fermo amministrativo del veicolo. sette sono anche le patenti ritirate nel corso del 2020.

Per quanto concerne le violazioni a ordinanze e regolamenti comunali, diverse dalla normativa relativa al contenimento del Coronavirus, sono 21. In particolare sono state otto le sanzioni applicate nell’ambito del rispetto dell’ordinanze antiprostituzione e tredici per quanto riguarda i rifiuti abbandonati. Quarantadue, infine, le sanzioni emesse per il mancato rispetto di ordinanze e norme dei vari Dpcm in materia di contenimento del Covid-19.