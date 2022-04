Il Comune di Gubbio aderisce alla marcia straordinaria per la pace

Anche il Comune di Gubbio aderisce alla Marcia straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità, che si svolgerà domenica 24 aprile 2022 su proposta del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. La Marcia PerugiAssisi del 24 aprile si configura come un importante “esercizio di educazione civica” teso a formare giovani costruttori di pace, ovvero persone capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta, sempre, comunque e dovunque senza distinzioni di alcun genere.

Ufficio stampa della Provincia di Perugia

L’alto valore della Marcia PerugiAssisi, che dal 1961 continua a dare voce alle domande di pace e giustizia di centinaia di milioni di persone di tutto il mondo, interpellando le coscienze e le responsabilità di cittadini e istituzioni, vuole rilanciare il grido di Papa Francesco contro la prosecuzione della guerra: “FERMATEVI! La guerra è una follia!” Per promuovere la partecipazione alla Marcia tra i giovani, i cittadini e le associazioni, su proposta degli operatori volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Gubbio, in collaborazione con Informagiovani e Ludoteca comunale, si terrà il prossimo 20 aprile, mercoledì, una iniziativa pubblica denominata “Ancora un attimo di pace”, per esprimere la ferma condanna dell’aggressione militare dell’Ucraina scatenata dalla Russia e la piena solidarietà con gli ucraini, con i russi che si oppongono alla guerra e con le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a insanguinare il mondo. I volontari del Servizio Civile, in quanto promotori dell’ideale di difesa non armata e pacifica della Patria, hanno sentito l’esigenza di portare un loro contributo per sottolineare l’importanza della pace in questo particolare momento storico.

Un attimo di pace: il programma

Ore 15:45, Ludoteca comunale, Piazza Bosone: Laboratorio di pensieri creativi sul tema della pace per bambine e bambini, anche non iscritti.

Ore 17:30, da Piazza Bosone verso Piazza Grande: Il filo della pace unisce tutti.

Dalle ore 18.00, Piazza Grande: Bambini, giovani, adulti per la pace. Performance e interventi. Per informazioni: Comune di Gubbio 075.9237.530/502