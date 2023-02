Il Rugby Gubbio espugna anche il campo del Gispi Rugby Prato

Ci sono voluti alcuni minuti per ingranare bene la marcia e prendere le misure del campo e della squadra avversaria, ma poi il Rugby Gubbio è riuscito a sbloccare il risultato con una bella meta del neozelandese Robbie Flinn, trasformata da Riccardo Tomassoli e a mettere la partita sui giusti binari.

Una meta tecnica assegnata al Gubbio per un avanti volontario di un giocatore del Gispi Prato porta il risultato sul 14-0.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo la mischia del Gubbio segna con Gabriele Micale, 19-0.

Nel secondo tempo stesso copione: la mischia del Rugby Gubbio domina su quella avversaria e porta di nuovo la palla oltre la linea di meta con Luigi Pretotto, 24-0.

Il Rugby Gubbio attacca, passando gran parte del secondo tempo nella metà campo del Gispi.

Lorenzo Crotti buca la difesa e schiaccia in meta, 29-0, trasformazione dello stesso Crotti, 31-0.

Il Gispi Prato non molla e sul finale segna e trasforma una meta, fissando il risultato finale sul 31-7.

Le 5 mete del Gubbio assicurano il punto di bonus, utilissimo per la classifica del Campionato di Serie C, girone Promozione Interregionale. L’analisi dell’head coach del Rugby Gubbio Gianluca Gamboni: “Abbiamo ripreso il Campionato con la prima di 4 trasferte e giocare fuori casa è sempre complicato, quindi siamo contenti del risultato. Siamo arrivati al campo di Prato con una buona organizzazione e siamo sempre rimasti ben concentrati sul piano di gioco e questo è già un buon segnale. A differenza di altri incontri questo non si è tramutato subito in punti, il Gispi si è dimostrato un rivale ostico, ben organizzato, con una buona linea di difesa che saliva e placcava, cosa che inizialmente ci ha messo in difficolta, insieme a un vento trasversale che ha dato fastidio al nostro lancio in touche. Poi, finalmente, abbiamo preso in mano la situazione e siamo riusciti a segnare al largo, dove eravamo evidentemente più forti. Questo ci ha permesso di iniziare a fare il nostro gioco e mettere in difficoltà la squadra avversaria, costringendola a falli ripetuti, tant’è che hanno avuto due cartellini gialli.

La superiorità sullo spazio si è concretizzata con l’avanzamento tramite i calci in touche, da lì è venuta fuori una meta della mischia che ha permesso di portare il risultato sul 19-0. Da quel momento la partita ha preso una piega positiva per noi. Questo nonostante il campo, un po’ più stretto rispetto alle dimensioni abituali, abbia permesso al Gispi di difendere bene rallentando i nostri trequarti, soprattuto le ali.

Nel secondo tempo siamo rientrati in campo determinati, la partita ha preso una piega più fisica, con situazioni di gioco un po’ più ruvide, alle quali siano meno abituati. Questo ci ha rallentato ma siamo comunque riusciti a segnare altre due mete per un punteggio totale di 31 punti fatti. Nel finale forse la stanchezza l’ha fatta un po’ da padrone e si sono aperti degli spazi anche per il Gispi che ha segnato una meta.

Questo ci porta fare delle considerazioni: miglioriamo la tenuta mentale ma siamo ancora in una fase in cui dobbiamo rispettare di più gli avversari, dobbiamo applicare meglio quello che facciamo durante la settimana per preparare la partita. Questo ci permetterà di rendere i meccanismi più fluidi e far sì che la nostra attenzione vada nel concretizzare le fasi di gioco che ci vengono meglio, passo fondamentale per continuare la nostra corsa di vertice.”

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Robert Flinn, Lorenzo Crotti, Alessio Ghirelli, Marco Pascolini, Davide Gioè, Francesco Rossi, Alessio Merangola (C), Federico Sonini, Gabriele Micale, Sebastiano Capannelli (vC), Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Riccardo Tosti, Giancarlo Fiorucci, Mattia Scotti, Andrea Maria Piermatti, Michele Rossi, Roberto Rogari, Francesco Lorenzi.

Insieme a coach Gianluca Gamboni l’aiuto allenatore Lucio Sollevanti. Completano lo staff tecnico Paolo Menichetti e Daniele Fiorucci, rispettivamente allenatore della mischia e specialista delle rimesse laterali.

Prossima partita il 26 febbraio in casa del Rugby Pistoia.

I risultati delle altre partite

Foligno Rugby – Firenze Cadetta 24-12

Vasari Arezzo – Mascalzoni del Canale 54-21

Cavalieri Prato – Rugby Pistoia 16-14

Segnaliamo infine la bella vittoria per 43-15 dell’U17 Perugia/Gubbio/Foligno fuori casa contro il Pescara.