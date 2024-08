Iscritti a quota 226 e non solo Arnoux: è un Trofeo Fagioli da F1

Gubbio – Il semaforo verde della super settimana del 59° Trofeo Luigi Fagioli scatta con la “luce” di 226 iscritti alla classica cronoscalata umbra attesa a Gubbio nel weekend del 1° settembre. Un “pieno” di campioni e protagonisti nel nuovo Campionato Italiano SuperSalita (ma non solo, saranno al via anche 35 auto storiche), che proprio alla “Montecarlo delle Salite” disputa l’ultimo round stagionale. Il Trofeo Fagioli è il gran finale che assegna tutti i titoli di un 2024 ai massimi livelli vissuto tutto in diretta su ACI Sport TV.

La tappa decisiva della massima serie tricolore delle corse in salita vivrà anche il sapore della massima serie iridata, cioè la Formula 1, tra il Memorial Angelo e Pietro Barbetti assegnato a René Arnoux (con l’ex ferrarista francese atteso domani, mercoledì, alle 18.00 al Comune di Gubbio per l’incontro aperto a pubblico e media) e l’azienda fornitrice dei trofei che saranno assegnati ai piloti, a iniziare proprio dal Trofeo Luigi Fagioli 2024 che sarà alzato sul podio finale dal vincitore assoluto, realizzato da Bartoccini Premiazioni.

Si tratta di una vera e propria opera d’arte, un pezzo unico che l’azienda umbra già nota per fornire la F1 tra Sprint Race e diversi Gran Premi ha appositamente realizzato nei propri spazi artigianali. Il trofeo del vincitore, così come gli altri, da quelli per l’intera top-10 alle medaglie fornite per la partita di beneficenza di giovedì alle 18.00 allo stadio “Pietro Barbetti” fra la Nazionale Piloti Salite e la selezione Vigili del Fuoco Umbria, saranno svelati e consegnati al Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) oggi (martedì) alle 18.00 proprio alla Gioielleria Bartoccini sita in via Atria, 2 al Centro Commerciale Ferratelle.

Oltre alla partita di beneficenza, giovedì è la giornata dedicata alla presentazione ufficiale del 59° Trofeo Fagioli, prevista alle 11.00 nella Sala Trecentesca del Comune di Gubbio, dove sono attesi i rappresentanti di istituzioni, enti e realtà che affiancano e sostengono la manifestazione. Un momento particolare sarà dedicato alla firma della prima convenzione quinquennale tra il CECA e il Comune, a supporto pieno di uno degli eventi più attesi dal mondo delle cronoscalate e dei motori, arricchito negli anni da varie iniziative di pregio e sempre spinto dalla passione e dalla professionalità di tanti volontari e professionisti del settore. Prova culminante è stata l’organizzazione delle “Olimpiadi delle Salite”, il FIA Hill Climb Masters, nel 2018, quando numerose delegazioni straniere, piloti e addetti ai lavori hanno scoperto un autentico gioiello come insieme sanno esserlo appunto il Trofeo Fagioli e la città di Gubbio.

E alcuni di loro continuano a iscriversi alla classica umbra (anche quest’anno ci sarà il forte driver francese Seb Petit, terzo al FIA Masters), che sui 4150 metri della Gubbio-Madonna della Cima accenderà i motori sabato dalle 9.30 per le prove ufficiali e domenica dalle 9.00 per le due salite di gara.

Fra gli ulteriori eventi che animeranno l’intera settimana, da ricordare la mostra fotografica “Benedette Cronoscalate” che raccoglie 60 scatti dell’appassionato fotografo Tonino Menichetti al Caffè del Teatro, spazio che nei pressi del teatro romano sarà attrattiva all’interno del paddock che da giovedì andrà riempiendosi di auto da corsa e protagonisti.

Da venerdì a domenica, l’area del Caffè del Teatro ospiterà l’animazione del Trofeo Fagioli 2024, tra la possibilità di cimentarsi al volante di simulatori di guida professionali, l’intrattenimento musicale e la trasmissione della gara su maxi-schermo collegato in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky, 52 di TivùSat e live streaming sui canali ufficiali della SuperSalita). Appuntamento da non perdere sarà venerdì alle 21.00 il “Trofeo Amarcord”, occasione per raccontare storie “da corsa” con ospiti speciali e successivo dj set.