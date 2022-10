Search for: Search Button

La città di Gualdo Tadino protagonista di Comuni sostenibili on the road

C’è anche Gualdo Tadino tra le città italiane protagoniste del progetto nazionale Comuni sostenibili on the road. Dopo le riprese in città effettuate la scorsa estate in città da oggi 28 Ottobre è disponibile sui social di Rete dei Comuni Sostenibili (www.comunisostenibili.eu) e di ALI Autonomie Locali Italiane (www.aliautonomie.it) il trailer di Comuni Sostenibili On The Road nel Comune di Gualdo Tadino in Umbria.

La puntata integrale, tramite un bel video realizzato dal team di produzione coordinato da Luca Sestili e Noon Multimedia, andrà invece in onda lunedì 31 ottobre 2022 sui siti internet, sui social network e sui canali Youtube dei promotori dell’iniziativa.

L’iniziativa è promossa da Rete dei Comuni Sostenibili, ALI Nazionale e Leganet con il sostegno di Enel Group, il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e le media partnership di Rai Radio2, Caterpillar Radio2 “M’illumino di meno” e TPI The Post Internazionale.

è un viaggio per raccontare i progetti e le buone pratiche di sostenibilità locali realizzate nei comuni sostenibili d’Italia.

Tra queste figura anche la città amministrata dal Sindaco, Massimiliano Presciutti. Il viaggio, quindi, continua la prossima settimana nel Comune di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, nella bellissima Umbria.