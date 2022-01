Lega Gubbio non finanziato il bando di 5 milioni Rigenerazione urbana

Lega Gubbio: “Non finanziato il bando di 5 milioni di euro per la Rigenerazione urbana. Il sindaco ci fornisca spiegazioni”

I consiglieri del Gruppo Lega Michele Carini e Sabina Venturi hanno presentata una interrogazione per chiedere al sindaco e alla Giunta il motivo per cui il bando di 5 milioni di euro per la Rigenerazione urbana non è stato finanziato.

Fonte: Lega Gubbio

“Già ad inizio gennaio, quando presentammo l’interrogazione, avevamo constatato attraverso una consultazione del sito del Ministero degli Interni che la maggior parte dei Comuni che hanno presentato i progetti relativi a questo bando sono stati finanziati – spiegano i consiglieri Lega – Questo però non è avvenuto per il progetto del Comune di Gubbio. Non vorremmo che, per ignota ragione, si siano persi dei fondi fondamentali per la riqualificazione di un’area urbana che sembrerebbero riconducibili al progetto di Piazza 40 Martiri tanto annunciato dal sindaco”.