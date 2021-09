Ministro Giorgetti a Nocera per ex Merloni, ricreare possibilità di lavoro

“Ci vogliono idee, progetti, coraggio, per avventurarsi anche quelli che sono i settori del futuro e credo che qui ci sia la volontà in un sistema tra Comuni e Regioni per cercare di porre le basi per una crescita duratura e solida”. Ad affermarlo il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, parlando con i giornalisti a margine di un incontro alla ex Merloni di Nocera Umbra, dove è stato presentato un progetto di riconversione dell’area industriale umbra.

“Questa è una situazione che non riguarda solamente i lavoratori della ex Merloni, ma tante situazioni di crisi che sono sparse per il Paese. Stiamo ragionando sui tipi di ammortizzatori sociali da poter continuare a garantire al di là di quelle che erano le norme create e nate in situazioni ben diverse rispetto a quelle attuali.

L’importante è lavorare in termini positivi per ricreare possibilità di lavoro, perché, evidentemente, non credo che né i lavoratori né tutti noi possiamo pensare di creare un sistema di assistenza all’infinito. L’importante è concentrarsi sulla creazione di nuove attività e nuovo posti di lavoro” – ha concluso il Ministro.