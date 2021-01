Premio Beato Angelo 2021 al personale distretto sanitario Gualdo Tadino

La Giunta Comunale ha deliberato martedì 12 gennaio il vincitore del Premio Beato Angelo 2021, che sarà assegnato a tutto il Personale del Distretto Sanitario di Gualdo Tadino avamposto fondamentale della lotta al Coronavirus – COVID 19.

In questo ultimo anno dove l’esplosione della Pandemia ha cambiato e condizionato pesantemente stili di vita ed abitudini della gente in tutti gli ambiti, anche la Cerimonia di premiazione del Beato Angelo 2021, che si svolgerà in forma strettamente limitata ai premiati nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, subirà delle modifiche rispetto al passato. Per lanciare un segno di speranza, infatti, la Premiazione quest’anno avverrà all’interno della Basilica Concattedrale di San Benedetto, dopo il Pontificale presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino (inizio messa alle ore 11.15) ed il tutto sarà trasmesso in diretta televisiva su TRG (canale 11 del Digitale Terrestre).

Sarà possibile, inoltre, poter seguire la premiazione del Beato Angelo 2021 in diretta streaming su Gualdo News e Radio Tadino e sulla pagina facebook del Comune di Gualdo Tadino e sul sito TRG MEDIA.

Il premio e la motivazione: Premio Beato Angelo – anno 2021, a tutto il Personale del Distretto Sanitario di Gualdo Tadino avamposto fondamentale della lotta al Coronavirus – COVID 19 con la seguente motivazione: “Per l’impegno profuso, la dedizione al lavoro, le capacità di sacrificio dimostrate nel corso della Pandemia.

Per aver saputo reagire collettivamente e singolarmente alle difficoltà

aggiuntive dovute alle carenze strutturali di organico, di spazi e di risorse che sarebbero state necessarie in questa emergenza. Per avere agito accantonando ogni paura e con la massima efficienza a tutela della salute pubblica”.

Va ricordato che il premio Beato Angelo è nato nel 1992 e viene attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel Mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

Durante la cerimonia troverà poi spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con un riconoscimento che la città da’ a quegli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni, tale riconoscimento per il 2021 andrà al Dott. Umberto Balloni.