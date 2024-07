Premio migliore tesi di laurea in onore del Prof. Alessio Monciatti

Premio per la migliore tesi di laurea in onore del Prof. Alessio Monciatti

Gubbio, una città ricca di storia e cultura, sarà il luogo di un evento significativo il 19 luglio 2024 alle ore 17.30. Si terrà una cerimonia per ricordare il Prof. Alessio Monciatti, un rinomato professore di Storia dell’Arte Medievale, scomparso prematuramente l’anno scorso. In suo onore, l’Accademia Petrarca di Arezzo assegnerà un premio per la migliore tesi di laurea di Specializzazione in Storia dell’Arte.

La cerimonia si svolgerà nel Complesso di San Benedetto, sede della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia. Il Prof. Monciatti, noto per la sua dedizione e passione per le discipline umanistiche, ha lasciato un segno indelebile nel campo dell’arte, in particolare per i suoi studi sull’opera di Giotto.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Vittorio Fiorucci, sindaco del Comune di Gubbio, Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Giulio Firpo, Presidente dell’Accademia Petrarca di Arezzo, Cristina Galassi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia e Lorenzo Canova, dell’Università degli Studi del Molise.

Seguirà la premiazione e prolusione del vincitore o della vincitrice e il saluto conclusivo di Tiziana Stagi Monciatti dell’Università degli Studi di Firenze.

La Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia, con sede a Gubbio, si propone di formare esperti nelle discipline artistiche dal medioevo al contemporaneo, nella tutela e nel restauro, nella gestione e promozione del patrimonio culturale.

Grazie a un protocollo d’intesa, è stato siglato un accordo tra la Scuola e dodici Atenei italiani (Urbino, Teramo, L’Aquila, Chieti-Pescara, Molise, Milano IULM, Parma, Salerno, Tuscia, Basilicata, Calabria, Bari) che ha permesso di qualificare ulteriormente l’offerta didattica e di docenza della Scuola.

Negli ultimi due anni accademici, il numero degli atenei consorziati è raddoppiato e il numero degli iscritti è triplicato, rendendo la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia la scuola di questo settore con il maggior numero di iscritti in Italia.

La Scuola, inizialmente ospitata nel complesso di Santo Spirito, ora si trova nel complesso di San Benedetto, messo generosamente a disposizione dal Comune di Gubbio e appena restaurato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

La Scuola di Specializzazione di Gubbio afferisce al Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia ed è diretta dalla prof. Cristina Galassi, docente di Storia della Critica d’Arte, nell’Università di Perugia. Questo evento rappresenta un importante passo avanti nel campo dell’arte e della cultura, e un tributo alla passione e all’impegno del Prof. Alessio Monciatti.