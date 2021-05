Rocchetta spa vince premio CODACONS Amico del Consumatore 2020-21

Premiata per l’impegno concreto dato alla comunità nella lotta alla pandemia

C’è anche un’azienda gualdese che figura nella lista delle realtà premiate dal CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) che ha assegnato, pochi giorni fa, il premio “Amico del consumatore 2020-2021”.

Rocchetta Spa, infatti, insieme a Uliveto, ha ricevuto il prestigioso ed ambito riconoscimento “Amico del consumatore 2020-2021”, assegnato dal CODACONS alle personalità e alle aziende che in quest’anno contraddistinto dalla lotta alla pandemia si sono distinte per un efficace aiuto e difesa dei diritti dei consumatori.

Rocchetta Spa ed Uliveto, da sempre attive nella responsabilità sociale e vicine ai consumatori, vengono premiate, uniche tra tutte le acque minerali, con il Premio “Amico del Consumatore 2020-21” per il sostegno economico dato a 4 ospedali italiani.

Nello specifico è stata donata la somma totale di €600.000, distribuita fra: l’Ospedale San Luca di Lucca, il Policlinico di Tor Vergata di Roma, l’Ospedale San Paolo di Milano e l’acquisto di dispositivi medici per conto del Centro Regionale di Protezione Civile della Regione Umbria, che si è occupato di distribuirli alle strutture sanitarie maggiormente in sofferenza della regione.

A rafforzare l’impegno di Rocchetta ed Uliveto in questa direzione, il Codacons le ha poi premiate per il messaggio di grande valore sociale “Vivi l’Italia” diffuso nell’estate 2020 tramite tv e sul web, come positivo auspicio per una ripartenza che potesse indurre la collettività̀ a tornare a viaggiare nel nostro Bel Paese.

Rocchetta Spa, inoltre, ha reso possibile la realizzazione del secondo hub vaccinale di Gualdo Tadino aperto a tutta la popolazione gualdese ed umbra, mettendo a disposizione a propria cura e spese i locali presso l’azienda dove sarà somministrato il vaccino ed il personale medico e sanitario che effettuerà le vaccinazioni (aperto 7 giorni su 7, potrà vaccinare giornalmente 288 persone).

Tante iniziative concrete realizzate da Rocchetta Spa nella lotta contro il Covid-19, a sostegno della comunità gualdese e non solo, che non sono passate inosservate al CODACONS che le ha assegnato questo ambito premio.

“Il fatto che anche il CODACONS abbia riconosciuto il grande valore sociale di Rocchetta Spa in questo difficile momento condizionato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità.

La responsabilità sociale, la vicinanza al territorio e alla nostra comunità mostrate da Rocchetta Spa sono elementi di grande valore, raramente riscontrabili in altre realtà del settore e non solo”.

“Nel ringraziare nuovamente l’azienda per il grande contributo dato alla nostra comunità – ha concluso Presciutti -, testimoniato non per ultimo dalla recente apertura del secondo hub vaccinale a Gualdo Tadino presso lo stabilimento Rocchetta Spa, messo a disposizione della popolazione, auspico vivamente che questo rapporto con le istituzioni democraticamente elette possa proseguire nel tempo, per garantire crescita, sviluppo ed impegno sociale a beneficio di tutta la comunità”. Massimiliano Presciutti , Sindaco di Gualdo Tadino