Studente del Campus Da Vinci selezionato per l’orientamento universitario

Il Bando per individuare i migliori studenti italiani con possibilità di inserimento nella prestigiosa Federazione è giunto alla V edizione ed è nato per mettere a frutto le numerose e positive esperienze maturate nel corso degli anni dalle tre istituzioni nella progettazione di corsi di orientamento rivolti a studenti di alto merito, con medie altissime.

Il Bando per individuare i migliori studenti italiani con possibilità di inserimento nella prestigiosa Federazione è giunto alla V edizione ed è nato per mettere a frutto le numerose e positive esperienze maturate nel corso degli anni dalle tre istituzioni nella progettazione di corsi di orientamento rivolti a studenti di alto merito, con medie altissime.

Come si è detto queste Università di eccellenza selezionano i futuri allievi tra studenti di scuole italiane e straniere che vantano una media altissima, compresa tra 9 e 10 e non basta che siano dotati di elevate competenze, ci vuole motivazione, grinta, versatilità e determinazione, ma soprattutto intuizione, originalità e talento. Oltre voti altissimi contano quindi crediti e titoli che attestino interessi culturali che vanno oltre le materie scolastiche e una spiccata curiosità intellettuale. Così per il nostro studente Federico Caponi oltre il merito per la media elevata, sono valse la partecipazione ad attività progettuali d’eccellenza offerte dall’istituto e svolte con impegno e responsabilità, la passione per le materie scientifiche, sviluppata fin dalle elementari, la passione per l’Informatica che lo ha portato alla scelta del Liceo delle Scienze Applicate.

Come si è detto queste Università di eccellenza selezionano i futuri allievi tra studenti di scuole italiane e straniere che vantano una media altissima, compresa tra 9 e 10 e non basta che siano dotati di elevate competenze, ci vuole motivazione, grinta, versatilità e determinazione, ma soprattutto intuizione, originalità e talento. Oltre voti altissimi contano quindi crediti e titoli che attestino interessi culturali che vanno oltre le materie scolastiche e una spiccata curiosità intellettuale. Così per il nostro studente Federico Caponi oltre il merito per la media elevata, sono valse la partecipazione ad attività progettuali d’eccellenza offerte dall’istituto e svolte con impegno e responsabilità, la passione per le materie scientifiche, sviluppata fin dalle elementari, la passione per l’Informatica che lo ha portato alla scelta del Liceo delle Scienze Applicate.

Con un punteggio di 80.08/100 Federico si è classificato al 27° posto della graduatoria generale e farà parte del ristretto gruppo di 306 studenti selezionati tra i migliori a livello nazionale, da scuole delle diverse regioni d’Italia e anche da paesi esteri, ammessi allo stage estivo di orientamento, organizzato dalla Federazione nel periodo dal 29 giugno al 01 luglio.

Le attività di orientamento online saranno rivolte a studenti e studentesse brillanti che si distinguono per risultati scolastici e un elevato profilo personale e sono state pensate per favorire una scelta degli studi universitari più consapevole, matura e meditata, attraverso la presentazione di un ampio panorama di percorsi formativi molto qualificati presenti nel mondo universitario e in particolare nelle tre Scuole. Gli studenti e le studentesse avranno l’opportunità di prendere parte a una intensa attività di formazione e informazione, attraverso lezioni, seminari e laboratori di orientamento.

In un momento così particolare per il nostro Paese e soprattutto per gli studenti e le studentesse che devono affrontare la scelta universitaria, l’orientamento non deve rinunciare al suo ruolo, ma trovare nell’utilizzo delle più avanzate strategie di comunicazione nuovi spazi per un’azione, se possibile, incisiva ed efficace, traendo da questa drammatica esperienza un’opportunità per innovarsi e raggiungere un pubblico sempre più vasto di ragazzi e ragazze in procinto di concludere gli studi secondari superiori e di accedere al massimo grado di istruzione.