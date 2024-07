Unisciti Protezione Civile: Aperto Bando Reclutamento Volontari

Unisciti alla Protezione Civile: Aperto il Bando di Reclutamento Volontari

Il Gruppo Sorgente Gualdo Tadino Odv ha aperto un bando di reclutamento per volontari di protezione civile. Il bando è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, di entrambi i sessi, che soddisfano i requisiti specificati nel punto 4 del bando. I moduli di pre-adesione possono essere ritirati presso la sede dell’associazione in via Zona Industriale Sud, Frazione Rigali n°4 06023 Gualdo Tadino (PG). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione ai numeri 075/3724259 o 3313684454.

Le attività di volontariato di protezione civile sono svolte in ausilio al Servizio di Protezione Civile del Comune. Queste attività includono la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente; la prevenzione, il soccorso e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza in previsione di calamità naturali, catastrofi o grandi eventi che potrebbero compromettere la sicurezza di persone, animali e cose; l’assistenza a manifestazioni con forte presenza di pubblico, campagne di informazione scolastica, assistenza agli anziani. Queste attività di volontariato, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, sono considerate a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica utilità.

I volontari del Gruppo di Volontari di Protezione Civile prestano la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, espletano le attività di servizio secondo le direttive del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile. Operano secondo gli incarichi loro affidati in conformità ai regolamenti comunali ed alla legislazione vigente. Il rapporto con i volontari ed i relativi benefici sono regolamentati dalla Legislazione Nazionale in materia di Protezione Civile e dai Regolamenti Comunali vigenti. Lo svolgimento di tale servizio è a carattere volontario e gratuito. Tale vincolo non fa instaurare in alcun modo un legame di lavoro e non fa sorgere diritti contrastanti con la legislazione ed i regolamenti vigenti.

I partecipanti al Gruppo di Volontari di Protezione Civile potranno essere ammessi a corsi di formazione abilitati e chiedere il rilascio degli attestati validi per il riconoscimento di crediti formativi.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e non, purché in regola con le vigenti norme in materia, maggiorenni ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: avere il godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato; essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne; non essere iscritto ad altre organizzazioni di volontariato di Protezione civile; essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica e psichica.

L’iscrizione sarà formalizzata previo colloquio motivazionale e presentazione della prevista documentazione. Unisciti anche tu alla Protezione Civile e diventa un volontario del Gruppo Sorgente Gualdo Tadino Odv. La tua partecipazione può fare la differenza.