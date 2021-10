Vaccini, Gualdo Tadino da record, somministrate 40 mila dosi

Gualdo Tadino città esempio non solo in Umbria ma in tutta Italia per il numero di dosi di vaccino somministrate e la percentuale di cittadini vaccinati. Così si può sintetizzare, scorrendo i numeri, quello che la campagna di vaccinazione ha prodotto nella città amministrata dal Sindaco Massimiliano Presciutti.

da Ufficio stampa

Comune di Gualdo Tadino

In poco più di 6 mesi (apertura del primo hub vaccinale presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia avvenuta il 1 aprile 2021, mentre l’hub vaccinale presso l’azienda Rocchetta Spa è stato inaugurato il 19 maggio 2021 con chiusura lo scorso 30 settembre) a Gualdo Tadino sono state somministrate ai cittadini (non solo gualdesi ma anche di tutto il comprensorio e di tutta l’Umbria) la bellezza di oltre 38 mila dosi (più del doppio della popolazione che può vantare oggi Gualdo Tadino, che si attesta intorno ai 15.000 abitanti).

Nel dettaglio (ad oggi) 24.000 dosi circa sono state effettuate presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia, mentre altre 14.500 dosi circa sono state somministrate nel Punto vaccinale presente presso lo stabilimento Rocchetta Spa (messo a disposizione dall’azienda a propria cura e spese – circa 185.000 € in totale). Se a questi numeri (38.500 dosi di vaccino circa somministrate nei due hub vaccinali) aggiungiamo poi le dosi di vaccino effettuate dai medici di base e quelle rilasciate nelle farmacie presenti a Gualdo Tadino la cifra totale tocca il traguardo delle 40.00 dosi circa.

Dati assolutamente notevoli da raggiungere, considerando il numero totale della popolazione gualdese residente, che sono stati possibili toccare grazie alla sinergia messa in campo da Amministrazione Comunale, Usl Umbria 1, Regione Umbria e Rocchetta Spa, che ha permesso a Gualdo Tadino di disporre di due centri vaccinali accreditati (unico caso in tutta l’Umbria) e diventare esempio su scala regionale e nazionale nella campagna di vaccinazione Covid-19.

Elevata, inoltre, è stata anche la risposta alla vaccinazione dei cittadini gualdesi, con una percentuale di vaccinati che supera l’80% della popolazione e che si spera possa ancora aumentare nel prossimo futuro.

“Tutti quanti abbiamo vissuto mesi molto duri e delicati con l’arrivo della pandemia – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – e vedere oggi gli ottimi risultati che sta portando e sta dando la campagna vaccinale è un segnale forte di speranza per tornare presto alla normalità pre covid.

Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di vedere che nella nostra città sono state somministrate in poco più di sei mesi circa 40.000 dosi di vaccino. Un risultato straordinario reso possibile grazie al gioco di squadra che si è istaurato tra Comune, Usl Umbria 1, Regione Umbria, Rocchetta Spa, farmacie e medici di base. Ringrazio questi soggetti per quanto fatto insieme, ma ringrazio anche e soprattutto tutti coloro che hanno operato in prima linea per organizzare, gestire e somministrare le vaccinazioni ai cittadini.

Mi riferisco al personale medico, agli operatori sanitari ed ai tanti volontari senza i quali sarebbe stato impossibile rendere efficace la campagna vaccinale e raggiungere questi numeri in termini di dosi somministrate. Sono dunque estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti in questa campagna vaccinale, che ricordo prosegue ancora per i soggetti in attesa della terza dose e per coloro che ancora non sono vaccinati. La speranza è quella di tornare a vivere insieme, in ogni luogo e senza la paura del contagio. Dunque, vacciniamoci tutti per il bene comune”.

Si ricorda che le vaccinazioni presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia proseguono senza obbligo di prenotazione e sono aperte ai soggetti in attesa della terza dose e ai non vaccinati.