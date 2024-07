Wonderlast Festival 2024: Un’esperienza musicale indimenticabile

Il Wonderlast Festival 2024, evento musicale di rilievo nazionale, è pronto a tornare per la sua terza edizione. Quest’anno, l’evento si svolgerà il 13 e 14 luglio presso la Gubbio Events Arena. Con oltre 7.000 partecipanti registrati nel 2023, il festival è diventato un appuntamento estivo imperdibile per gli appassionati di musica dell’Umbria e del Centro Italia.

Il primo giorno del festival, sabato 13 luglio, vedrà sul palco artisti di grande calibro come Tony Effe, Il Tre e Il Pagante. Questi artisti, noti per le loro performance elettrizzanti e le hit che dominano le classifiche, promettono di dare il via al festival con uno spettacolo indimenticabile. Altri artisti che si esibiranno includono Cristian Marchi, Nerissima Serpe e Papa V, Greg Willen e molti altri.

La seconda giornata, domenica 14 luglio, sarà altrettanto ricca di emozioni. Massimo Pericolo, Fred De Palma, Tony Boy e i dj italiani Marvin e Prezioso si alterneranno sul palco, insieme a Rudejaay, Edmmaro e altri. In totale, più di 20 artisti nazionali si esibiranno durante le due giornate del festival, offrendo un’esperienza musicale completa che abbraccia diversi generi e stili.

Ma il Wonderlast Festival non è solo musica. È un’occasione per vivere un’esperienza a 360 gradi in una delle location più suggestive d’Italia. La Gubbio Events Arena, con la sua atmosfera accogliente e il panorama mozzafiato, farà da sfondo a due giornate di pura magia. Oltre alle esibizioni musicali, il festival offrirà anche aree food & beverage, una foresta relax per taglieri e aperitivi, allestimenti e varie attività che rendono il festival adatto a tutti i gusti.

I biglietti per il Wonderlast Festival sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento o presso i rivenditori ufficiali Ticketone e Ticketsms. È possibile acquistare un abbonamento Full Pass valido per entrambe le giornate, oppure i biglietti singoli Day One / Day Two validi solo per una delle 2 giornate.

Non perdete l’occasione di partecipare alla terza edizione del Wonderlast Festival. Due giornate di musica, divertimento e tanto altro vi aspettano il 13 e 14 luglio 2024 alla Gubbio Events Arena! Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e per acquistare i biglietti, visitate il nostro sito web o seguiteci sulle nostre pagine social.