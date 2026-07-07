A Casa Cajani la mostra spaziale del maestro Alessandro Gattuso

Gualdo Tadino ospita “EPOS”, viaggio artistico tra cosmo e uomo

Il Centro Culturale Casa Cajani di Gualdo Tadino ospiterà da venerdì 10 luglio la mostra personale del maestro Alessandro Gattuso, intitolata “EPOS. La grande avventura umana nello spazio”. L’inaugurazione è in programma alle ore 11.00 negli spazi che accolgono il Museo della Ceramica e il Museo Archeologico Antichi Umbri, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Comune di Gualdo Tadino e dal Polo Museale.

L’esposizione propone un percorso artistico dedicato al rapporto tra l’uomo e l’universo, intrecciando ricerca scientifica, riflessione filosofica e linguaggio pittorico. Attraverso le proprie opere, Alessandro Gattuso accompagna il visitatore in un itinerario che supera la semplice rappresentazione del cosmo per trasformarsi in una meditazione sul destino dell’umanità e sul significato dell’esplorazione spaziale.

La produzione dell’artista prende forma da una ricerca sviluppata a partire dagli anni Settanta, quando l’osservazione dei cieli equatoriali orientò in maniera decisiva il suo percorso creativo. Da allora il tema dello spazio siderale è diventato il centro della sua attività, tradotto sulla tela attraverso la tecnica dell’olio e una costante attenzione agli aspetti simbolici e spirituali dell’universo.

Nebulose, galassie, pianeti e fenomeni cosmici diventano così elementi di una narrazione che va oltre la dimensione astronomica. Ogni composizione propone una riflessione sulla condizione umana, sul rapporto tra conoscenza e infinito e sul futuro della presenza dell’uomo nello spazio.

Le opere affrontano anche argomenti di stretta attualità legati alle prospettive dell’esplorazione spaziale e alla responsabilità collettiva. Tra i temi sviluppati figurano la cooperazione internazionale nelle future missioni su Marte, le possibili conseguenze dei conflitti nello spazio e le questioni ambientali, comprese le problematiche legate alla tutela dell’atmosfera terrestre e alla sensibilizzazione sul fenomeno del buco dell’ozono.

La ricerca artistica di Gattuso si caratterizza per la capacità di unire il rigore della divulgazione scientifica con una forte componente metafisica, proponendo un linguaggio che mette in dialogo conoscenze astronomiche, riflessione filosofica e suggestione estetica.

Il percorso del maestro ha ottenuto apprezzamenti anche in ambito internazionale. Tra i riconoscimenti ricevuti figura quello del dottor Lonnie G. Bunch III, quattordicesimo segretario dello Smithsonian Institution, che ha evidenziato la capacità dell’artista di trasmettere attraverso la pittura lo stesso senso di meraviglia che accompagna la grande avventura dell’esplorazione dello spazio.

Da alcuni anni Alessandro Gattuso vive e lavora in Umbria, dove ha allestito il proprio studio a Gaifana. Accanto alla produzione dedicata al cosmo, sviluppa opere ispirate alla pittura classica, alla tradizione fiamminga e alle icone a fondo oro. Negli ultimi anni ha inoltre realizzato i drappi del Palio di San Michele Arcangelo 2025 e del Palio del Mercato delle Gaite 2026, confermando la propria presenza anche nel panorama delle rievocazioni storiche italiane.

L’iniziativa rappresenta un nuovo appuntamento del programma culturale promosso dal Polo Museale di Gualdo Tadino e offre ai visitatori l’opportunità di conoscere un percorso artistico che unisce ricerca estetica, divulgazione scientifica e riflessione sul futuro dell’umanità.

L’assessore alla Cultura del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando come la presenza delle opere di Alessandro Gattuso a Casa Cajani costituisca un’importante occasione culturale per la città. L’esposizione viene presentata come un percorso capace di coniugare arte, scienza e filosofia, offrendo al pubblico un’esperienza che invita a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’universo attraverso il linguaggio della pittura.