A Suoni Controvento il 18 agosto in concerto i Fast Animals and Slow Kids

Ancora pochi giorni e il prossimo 18 agosto (ore 16.30) arriva l’atteso live dei Fast Animals and Slow Kids a Pian di Rolla (Monte Motette). L’acclamata band, tra le più rappresentative della scena musicale italiana, si esibirà in alta quota all’interno del Parco Regionale del Monte Cucco in Umbria – regione Patria della band – nell’unica tappa umbra del tour acustico prodotto da Vivo Concerti Dammi più tempo tour nell’ambito della quinta edizione del festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. L’evento, sold out, si realizza in collaborazione con il Comune di Scheggia e Pascelupo.

“Dammi più tempo” sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band – che da sempre ha trovato sul palcoscenico il proprio habitat naturale – in un’inedita versione acustica. I FASK ripercorreranno tutte le tappe di questo lungo viaggio fatto di chilometri, palchi, sudore, stage diving ed esseri umani. Lo faranno in acustico, in un live che li porterà vicini al proprio pubblico, che a gran voce ha chiesto di tornare a vederli dal vivo e che potrà prendere parte a questo racconto, iniziato dieci anni fa con “Cavalli”, fino ad arrivare a “Cosa ci direbbe” e destinato ad andare ancora molto lontano.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

