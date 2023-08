Al Festival Gubbio No Borders arriva Francesco Cafiso

Grande successo per la 22a edizione del Festival Gubbio No Borders, tutt’ora in corso tra live, concerti sulle terrazze, matinée e Masterclass. L’eclettico festival jazz organizzato dall’Associazione Jazz Club Gubbio con la direzione artistica di Luigi Filippini, anche per il 2023 sta portando a Gubbio grandi artisti del jazz italiano e internazionale, con un programma di eventi ancora più vasto rispetto alle precedenti edizioni.

Mercoledì 23 agosto protagonista di Gubbio No Borders sarà Francesco Cafiso, grande sassofonista dalla carriera internazionale, nominato da Umbria Jazz “Ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo”. Sarà in concerto sul palco allestito nel Cortile del suggestivo Palazzo Ducale di Gubbio alla guida del suo eccellente Quartet completato dal pianista Mauro Schiavone, dal bassista Dario Deidda e dal batterista Marco Valeri.

Nel corso della sua carriera mondiale, Cafiso ha suonato con grandissimi musicisti come Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, Christian McBride, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani e moltissimi altri.

Il 19 gennaio del 2009 ha suonato a Washington DC durante i festeggiamenti in onore del Presidente Barack Obama e del Martin Luther King Jr. day.

Il 20 febbraio 2014 a New York ha ricevuto dall’American Society of the Italian Legions of Merit il “Grand Award of Merit”, per il contributo che ha dato, in rappresentanza dei musicisti siciliani, allo sviluppo e alla diffusione del Jazz nel mondo.

Ha pubblicato nel 2020 l’album progetto “Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese”, inciso con la prestigiosa London Symphony Orchestra. Il 27 dicembre 2022 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

A coronare in bellezza i concerti del cartellone principale, mercoledì 30 agosto arriva il grande Fabrizio Bosso, che suonerà insieme alla neonata No Borders Jazz Orchestra formata da docenti e allievi delle No Borders Masterclass.

Info e prenotazioni: Associazione Jazz Club Gubbio: www.jazzclubgubbio.it, gubbiojazzclub@gmail.com, tel. 347.8283783 – 333.4192889.

A ingresso gratuito, il 27 agosto alle ore 11.30 si terrà al Voltone del Palazzo Ducale di Gubbio il terzo e ultimo concerto del mattino, con il Giovanni Palombo Acoustic Trio.

Preziosi partner di questa edizione 2023: Fondazione Perugia, Comune di Gubbio, Regione Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, IIS Cassata Gattapone, Scuola sec. di 1^ grado Mastro-Giorgio – e al sostegno degli sponsor Cooprogetti soc. coop., CVR SpA, Mek Store srl, Trahub Srl.