Boomer Vs Millenials, evento a Sigillo Fantasyart arte e generazioni

L’evento “Boomer Vs Millenials” a Sigillo promette di essere un’esperienza straordinaria che metterà in luce lo scontro e l’incontro generazionale tra due diverse epoche: i baby boomer e i millennial. L’iniziativa prenderà vita grazie alla partecipazione di talentuosi artisti provenienti da diverse discipline, tutti uniti nell’obiettivo comune di celebrare l’arte e le sue molteplici espressioni.

Tra i protagonisti di questo straordinario spettacolo, troviamo la talentuosa attrice Floriana La Rocca, che interpreterà il ruolo di una “boomer”, e una giovane millennial, simbolo della nuova generazione. Sarà interessante vedere come le due epoche si confrontano e si incontrano attraverso la performance di queste due artiste.

L’arte del body art sarà protagonista dell’evento, con corpi dipinti realizzati da artisti del calibro di Seven Tatoo e Loris Cardoni di Gualdo Tadino. La creatività e l’originalità di queste opere di arte vivente promettono di stupire e affascinare il pubblico presente.

La danza sarà un altro elemento centrale della manifestazione, grazie alle esibizioni delle scuole di danza Kineo di Gubbio, Scarpette Rosse di Gualdo Tadino e Wendi di Macerata. Questi talentuosi ballerini porteranno sul palco la loro passione per l’arte del movimento e coinvolgeranno gli spettatori in una danza emozionante e coinvolgente.

Non mancheranno le performance del campione 2023 di freestyle, Luca Galli, che con la sua abilità e il suo talento lascerà il pubblico senza fiato.

La musica, elemento imprescindibile di qualsiasi evento, sarà rappresentata da numerosi cantanti provenienti da Perugia, che intratterranno gli spettatori con le loro voci e il loro carisma.

L’originalità dell’evento “Boomer Vs Millenials” si estenderà anche alla sfilata di abiti realizzati con materiali di recupero, indossati con eleganza e stile da donne di tutte le età e conformazioni fisiche. Il trucco e le acconciature saranno curati da talentuosi makeup artist, che contribuiranno a rendere questa sfilata unica nel suo genere.

Non mancheranno momenti di intrattenimento straordinari, come selfie con pitoni e poiane, per regalare agli spettatori emozioni indimenticabili.

Un’ospite speciale dell’evento sarà la Miss Drag Queen Abruzzo, che interpreterà il celebre personaggio di Barbie, portando sul palco una straordinaria interpretazione artistica.

Tutti gli artisti e le personalità coinvolte in questo evento condividono la stessa passione per l’arte e la stessa visione: la valorizzazione dell’arte in ogni sua forma ed espressione. L’Associazione Fantasyart è determinata a creare un’esperienza indimenticabile che unisca generazioni diverse attraverso l’amore per l’arte.

L’evento “Boomer Vs Millenials” a Sigillo rappresenta un momento di incontro, dialogo e scoperta tra le diverse generazioni, dimostrando come l’arte possa essere un potente strumento di unione e di arricchimento culturale per la comunità.

L’Associazione Fantasyart, di Paola Petrini Rossi, è attiva da oltre 21 anni sul territorio e si dedica alla valorizzazione dell’arte in ogni sua forma ed espressione.