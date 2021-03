Gubbio: Un’equipe di storici svela in notturna i segreti del dipinto del Nelli

Ottaviano Nelli a Gubbio” che la Direzione Regionale musei dell’Umbria sta organizzando in collaborazione con il Comune di Gubbio e la Diocesi Eugubina per il prossimo autunno 2022, per la cura scientifica di Andrea De Marchi, Università degli Studi di Firenze, e Maria Rita Silvestrelli, Università per Stranieri Perugia. Ad accompagnare i curatori della mostra, sabato scorso, c’erano il sindaco Filippo Stirati e l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani.