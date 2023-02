Arte e Cultura Teatro Ultime notizie Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino Map

Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti

Venerdì 24 febbraio alle 21, al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino nell’ambito della Stagione 22/23, va in scena Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Un’originale commedia che, dopo il fortunato debutto al Fringe Festival di Edimburgo nel 1987, per nove anni è andata in scena con crescente successo al Criterion Theatre di Londra, fino a diventare uno degli spettacoli più conosciuti al mondo.

I tre straordinari interpreti Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli, anche registi della versione italiana della pièce inglese, usano le più svariate tecniche interpretative e mettono in scena una parodia di tutte le opere di Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata.

Già portato in scena da Zuzzurro e Gaspare con la regia di Alessandro Benvenuti col titolo Tutto Shakespeare in 90 minuti, questa versione si rifà maggiormente alla versione originale spingendo al massimo sulla comicità fisica irriverente e travolgente del testo inglese, derivante da un approccio scenico che deve molto alla commedia dell’arte.

Lo spettacolo è veloce e spiritoso, è un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo.

Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’Amleto in 43 secondi? Una sfida teatrale per divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.

Info e biglietti

È possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.