Mostra fotografica a Gualdo Tadino celebra Giochi de le Porte

Trenta scatti tra colore e bianco e nero emozionano tutti

Gualdo Tadino, 15 dicembre 2025 – Nella data di sabato 20 dicembre 2025, alle ore 11, il Museo del Somaro di Gualdo Tadino ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica “Il colore della storia e l’anima del bianco e nero”. L’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 15 gennaio 2026, accompagnerà cittadini e turisti durante le festività natalizie e fino alla ricorrenza del patrono Beato Angelo.

La mostra raccoglie trenta immagini realizzate dai fotografi senesi Mauro Agnesoni e Luciana Petti, che hanno immortalato l’ultima edizione dei Giochi de le Porte, svoltasi lo scorso settembre. Gli scatti, divisi tra colore e bianco e nero, restituiscono l’essenza della manifestazione, catturando emozioni, dettagli e atmosfere che rendono unico l’evento gualdese.

Il presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, ha sottolineato come la mostra rappresenti un’occasione preziosa per la comunità: “Queste fotografie condensano l’anima della nostra festa e offrono ai gualdesi la possibilità di ritrovarsi nelle immagini. Allo stesso tempo, i turisti potranno scoprire la magia dei Giochi e, magari, tornare a settembre per viverli dal vivo”. Severini ha inoltre ringraziato la direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli, per aver concesso lo spazio espositivo.

Agnesoni e Petti, pur non avendo mai assistito prima alla manifestazione, sono stati catapultati nel clima settembrino con uno sguardo fresco e curioso. Questo ha reso i loro scatti particolarmente autentici, capaci di evidenziare aspetti che spesso sfuggono a chi è abituato all’evento. L’approccio reportagistico ha permesso di cogliere lo stupore, la partecipazione e la vitalità che animano le strade di Gualdo Tadino durante i Giochi.

Mauro Agnesoni, fotografo pluripremiato e giurato in concorsi nazionali e internazionali, è noto anche per essere tra i fotografi ufficiali del Palio di Siena. La sua esperienza e sensibilità visiva hanno contribuito a dare forza narrativa agli scatti. Luciana Petti, designer e fotografa, porta invece un approccio creativo e sociale, frutto della sua partecipazione a mostre e workshop e dell’impegno in iniziative culturali e civiche.

La mostra, come riporta il comunicato di Sofia Raggi, addetta stampa dell’Ente Giochi de le Porte – si inserisce in un calendario di eventi che arricchiscono il periodo natalizio a Gualdo Tadino, offrendo un’occasione di incontro e riflessione. Le immagini esposte non sono solo documentazione, ma raccontano storie, emozioni e identità collettive. Ogni fotografia diventa un ponte tra passato e presente, tra tradizione e contemporaneità.

Il Museo del Somaro, con la sua atmosfera suggestiva, rappresenta la cornice ideale per ospitare l’esposizione. La scelta di questo spazio rafforza il legame tra cultura, memoria e territorio, rendendo la mostra accessibile e vicina alla comunità.

“Il colore della storia e l’anima del bianco e nero” non è solo un titolo evocativo, ma un messaggio che racchiude la doppia anima della fotografia: da un lato la vivacità cromatica che restituisce energia e movimento, dall’altro la profondità del bianco e nero che mette in risalto emozioni e contrasti.

La mostra si propone quindi come un viaggio visivo e sensoriale, capace di emozionare e di raccontare la festa attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuta per la prima volta, con occhi pieni di curiosità e rispetto.