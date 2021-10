Cacciatore 50enne cade in un dirupo, recuperato con elisoccorso

Un uomo, un cacciatore di 50 anni nato a Gualdo Tadino, portato in salvo dall’elicottero Icaro dopo che aveva avuto un incidente in una battuta. Il 50enne è cauto in un dirupo nella zona di Santa Lucia di Nocera Umbra e sul posto, per il soccorso è arrivato il Sasu, il 118 e, viste le difficoltà per recuperarlo anche Icaro che lo ha sollevato con il suo verricello. Il cacciatore è stato traportato in ospedale, come comunicano i vigili del fuoco, ma non è stato indicato quale nosocomio. Ad intervenire sul posto anche i vigili del fuoco, con una squadra di Gaifana.