Calci e pugni al figlio, quasi strozzato da due rapinatori in strada

Un grave episodio di violenza si è verificato a Gubbio nelle prime ore di lunedì in via della Piaggiola, vicino al centro della città. A raccontare l’accaduto è stato Vincenzo Giglio, noto operatore ecologico della comunità, che ha scelto la sua pagina Facebook per denunciare l’aggressione subita dal figlio, vittima di un tentativo di rapina da parte di due persone. Lo riporta il Messaggero Umbria di oggi.

Secondo quanto riportato dal padre, il giovane è stato avvicinato da due individui coperti con passamontagna nei pressi della palestra, in zona San Lazzaro. Gli aggressori hanno colpito il ragazzo con calci e pugni, tentando anche di soffocarlo. Nonostante la violenza, il giovane è riuscito a difendersi e a mettere in fuga gli aggressori, che si sono allontanati con l’aiuto di una terza persona, in attesa in una Fiat Panda bianca.

Nel suo post, Giglio ha sottolineato la difficoltà e la paura vissute dal figlio, che, seppur ferito, è riuscito a chiamare il 112 per chiedere aiuto. I soccorsi sono intervenuti e il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Branca, dove gli è stato applicato un collarino per una lesione al collo.

Giglio ha anche condiviso alcune informazioni sugli aggressori, descrivendoli come due persone di carnagione scura, presumibilmente di origine marocchina, esortando la comunità a prestare massima attenzione e a essere cauti.

Il post di denuncia ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini che hanno manifestato vicinanza alla famiglia Giglio, esprimendo preoccupazione per l’episodio e rilanciando la richiesta di maggiore sicurezza. L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica a Gubbio, un tema già al centro dell’attenzione a causa di altri episodi di furti e atti vandalici, specialmente nelle aree meno illuminate della città.

Le autorità locali stanno indagando per identificare i responsabili e migliorare la sorveglianza nelle aree a rischio, rispondendo così alla crescente preoccupazione della cittadinanza per la sicurezza nelle strade di Gubbio.