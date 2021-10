Camion si ribalta sulla 219, autista estratto da cabina, traportava grosse pietre

Un camion si è ribaltato sulla Pian d’Assino, la micidiale strada SS 219 – km 35 e 200 – in direzione di Camporeggiano di Gubbio. Il pesante mezzo aveva un carico di grosse pietre. L’autista, comunicano i vigili del fuoco – che sono intervenuti con la squadra della città dei Ceri – è stato estratto dalla cabina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E’ stato, in ogni caso, preso in carico dal personale del 118, risulta essere ferito ma non i modo grave. Dalla centrale di Madonna Alta di Perugia una autogr è stata fatta arrivare sul posto per rimuovere il pezzo. la Pian d’Assino chiusa per poter portare a termine le operazioni.