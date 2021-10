Camminava lungo la strada di Branca con l’hashish nella tasca dei pantaloni

Nell’ultimo fine settimana, nell’ambito di servizi coordinati i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno controllato 47 veicoli e 75 persone. Nel corso di servizio atto alla prevenzione della microcriminalità e, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti, venerdì pomeriggio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un 30enne perugino che camminava lungo la Strada Statale 219 in località Branca.

da Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

L’atteggiamento nervoso dell’uomo, che non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire l’accertamento perquisendolo. L’attività permetteva di rinvenire 1,7 grammi di hashish, che il soggetto aveva occultato nella tasca dei pantaloni. Per lui è scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia per la violazione ammnistrativa.