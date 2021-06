Carabinieri Gubbio, 65 veicoli e 98 persone controllate

I Carabinieri di Gubbio, negli ultimi giorni, nell’ambito di servizi coordinati hanno controllato 65 veicoli e 98 persone. Nel corso dell’attività, rivolta principalmente al fenomeno della movida, nella serata di domenica, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico un 35enne di origine romena che è stato controllato all’esterno di un bar della periferia nord della città. Nella rete dei controlli è finita anche una ragazza 30enne che è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. La donna, che questa notte è stata fermata alla guida della propria auto nel centro storico di Gubbio, ha evidenziato un tasso alcolemico oltre la soglia massima di 1,5 g/l. Alla stessa è stata ritirata anche la patente.