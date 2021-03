Controlli anti covid, da Perugia a Gubbio con due coltelli a serramanico in auto

Nell’ambito dei controlli volti alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, effettuati nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno controllato 40 veicoli e 79 persone, elevando 6 sanzioni amministrative a soggetti che si sono recati nel territorio eugubino senza giustificato motivo.

In particolare, nella serata di sabato, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato un veicolo fermo in una piazzola di sosta sulla SS298, con a bordo un ragazzo 28enne residente a Perugia. Questi ha da subito destato sospetto agli operanti che, oltre a sanzionarlo per la violazione delle norme anti covid, l’hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo nel vano porta oggetti dell’auto due coltelli a serramanico con lama di 9 e 10 cm. Il giovane, che non ha fornito spiegazioni sul perché portasse al seguito due coltelli, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.