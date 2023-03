E’ morta la donna di 78 anni coinvolta nell’incidente a Gubbio

È deceduta nella notte tra domenica e lunedì la donna di 78 anni coinvolta nell’incidente di sabato mattina in Via di Porta Romana, nei pressi della rotonda di San Marco. Rita Fecchi, che risiedeva nella Frazione di Torre dei Calzolari, dopo l’incidente era stata trasportata e ricoverata all’ospedale comprensoriale di Gubbio e Gualdo Tadino dove era stata sottoposta alle prime terapie, in seguito ai politraumi riportati dopo lo scontro.

Visto l’aggravarsi della situazione era stato però deciso il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove i medici hanno cercato in tutti i modi di risolvere una situazione che purtroppo è degenerata, e la donna non ce l’ha fatta.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale una Mercedes Classe B condotta da un eugubino di 84 anni diretto verso Gubbio si era scontrata frontalmente con la Citroen Saxo condotta dalla signora Fecchi che transitava nella direzione opposta (andava verso San Marco).

L’urto è stato molto violento tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per tagliare le lamiere contorte dell’utilitaria e liberare la donna rimasta incastrata nell’abitacolo.

Anche il conducente della Mercedes è rimasto ferito e a Branca è stato ricoverato in osservazione breve chirurgica per trauma toracico. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato tutti i rilievi necessari per acquisire elementi utili per la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro. Saranno i risultati dei rilievi a stabilire la verità. Il traffico era rimasto bloccato per alcune ore fino alla rimozione dei due mezzi.